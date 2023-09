iQOO 12: eelseisva nutitelefoni kohta levivad uued kuulujutud ja lekked

iQOO 12 järeltulija iQOO 11 teeb juba kuulujuttude veskis tiire. Viimased aruanded näitavad, et tulevasel seadmel on muljetavaldavad tehnilised andmed, sealhulgas kõrge eraldusvõimega OLED-ekraan, võimas kaamera seadistus ja kiire laadimisvõimalused.

Hiina usaldusväärse allika Digital Chat Station andmetel on iQOO 12 2K eraldusvõimega E7 OLED-ekraan, mille värskendussagedus on 144 Hz. See tähendab, et kasutajad võivad oodata sujuva ja terava visuaaliga QHD-ekraani. Lisaks on kuuldavasti seadmel metallraam ja ultraheli ekraanisisene sõrmejäljeandur mugavaks ja turvaliseks avamiseks.

iQOO 12 kaamerasüsteem on eeldatavasti suur esiletõst. Väidetavalt kasutab peamine tagumine kaamera OmniVision OV50H sensorit, millel on 50 MP eraldusvõime ja 1.2 µm piksli suurus. Lisaks võib seade sisaldada 64 MP periskoop-suumkaamerat koos OmniVision OV64B sensoriga. See seadistus lubab muljetavaldavaid pildistamisvõimalusi üksikasjalike ja sissesuumitud võtetega.

Kuulujutud viitavad ka sellele, et iQOO 12 toetab 200 W juhtmega laadimist, mis näitab, et aku on mahukas. Aku täpset mahtu pole veel avaldatud, kuid eeldatakse, et see on "ülisuur", et rahuldada nõudlikke võimsusnõudeid.

Kuigi ametlikku väljalaskekuupäeva pole kinnitatud, peaks iQOO 12 jõudma rahvusvahelistele turgudele 2024. aasta esimeses kvartalis. Aruannete kohaselt on seade saadaval mitmes mudelis, sealhulgas standardse iQOO 12 ja täiustatud iQOO mudelina. 12 Pro. Kuid ülaltoodud üksikasjad on praeguse teabe kohaselt peamiselt seotud Pro mudeliga.

Üldiselt on iQOO 12 kujunemas muljetavaldavaks lipulaevaks nutitelefoniks, millel on täiustatud kaamerafunktsioonid, kõrge eraldusvõimega ekraan ja kiire laadimisvõimalus. Kuna üksikasjad selguvad, ootavad tehnikahuvilised huviga ametlikku teadaannet, et näha, kuidas seade reaalses kasutuses toimib.

Allikad:

- digitaalne vestlusjaam