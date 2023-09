Apple'i klientidele tuleb iPhone'i laadimispordi vahetamise eest maksta 20 naela

Apple kavatseb esimest korda 11 aasta jooksul muuta oma iPhone'ide laadimisporti ja kaableid, et need vastaksid ELi eeskirjadele. Euroopa Liidu seadus nõuab, et kõik telefonid kasutaksid USB-C standardit ja Apple peaks selle standardi oma tulevastes iPhone'i mudelites kasutusele võtma. See muudatus toob aga klientidele kaasa kulusid.

Uus laadimiskaabel ei ühildu praeguste laadimisplokkidega, mida paljud iPhone'i omanikud kasutavad. Seetõttu peavad uued iPhone'i omanikud ostma eraldi 19.99 naela maksva toiteadapteri. See lisakulu lisab uusimate iPhone'i mudelite juba niigi kõrgele hinnale – iPhone 15 läheneb 2,000 naelale.

Apple'i otsus mitte lisada uutele iPhone'idele enam toiteadaptereid on katse vähendada elektroonikajäätmeid. See aga tähendab, et vanemad mudelid uuendavad kliendid, et nende olemasolevad adapterid ei tööta uute seadmetega. See muudatus võib põhjustada pettumust, arvestades, et vanemat USB-standardit kasutatakse endiselt laialdaselt.

Selle probleemi lahendamiseks julgustab Apple väidetavalt oma poe töötajaid müüma koos uute iPhone'idega seinaadaptereid. Ettevõte on juba üle viinud oma uusimad iPadid ja sülearvutid USB-C ühendustele ning iPhone on järgmine seade, mis selle muudatuse läbib.

USB-C-port pakub suuremat laadimiskiirust ja andmeedastust võrreldes vanema USB-A-pordiga. Kui paljude inimeste vanemad iPhone'i laadimisadapterid kasutavad USB-A-porti, siis uutel iPhone'idel eeldatakse, et mõlemas otsas on USB-C standardiga kaabel.

Vaatamata võimalikele ebamugavustele ja klientidele lisanduvatele kuludele rakendab Apple seda laadimispordi muudatust ülemaailmselt. Järgmise aasta lõpuks peavad kõik Euroopa Liidus müüdavad telefonid üle võtma USB-C standardi.

Analüütikud spekuleerivad, et see muudatus võib mõjutada iPhone'i müüki, kuna potentsiaalsed ostjad võivad oma versiooniuuendusi edasi lükata. Odavaimate iPhone 15 mudelite hind jääb eeldatavasti 849 naela juurde, kuid analüütikud ennustavad, et kallimate "Pro" mudelite hind tõuseb.

Üldiselt võib Apple'i otsus järgida EL-i eeskirju laadimispordi muutmise kohta klientidele väljakutseid tekitada, kuid see on kooskõlas ülemaailmsete jõupingutustega seadmete ühenduvuse standardiseerimiseks.

Mõisted:

– USB-C: USB-C (või USB Type-C) on universaalne laadimise ja andmeedastuse standard, mis pakub suuremat kiirust võrreldes vanema USB-A standardiga.

– USB-A: USB-A on standardne USB-port, mida on laialdaselt kasutatud laadimiseks ja andmeedastuseks arvutites, autodes ja laadimisadapterites.

Allikad:

– Allikaid pole esitatud.