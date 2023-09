Eritekstide saatmiseks avage iMessage'i peidetud funktsioonid

Kas olete kunagi soovinud, et saaksite oma iPhone'i rakenduses iMessage saata rohkemat kui lihtsalt tavalist sõnumit? Selgub, et seal on peidetud menüü, mis on täis nutikaid funktsioone, millest võisite ilma jääda.

Üks parimaid iMessage’i peidetud nippe on võimalus saata plahvatusohtlik sõnum, mis ujutab üle adressaadi telefoni ekraani. Kujutage ette nende üllatust, kui teie sõnum täidab kogu ekraani! Kuid see pole veel kõik – saate saata ka teist tüüpi eritekste.

Apple'i sõnul saate rakenduses Messages animeerida ühe sõnumi mulliefektiga või täita kogu sõnumiekraani täisekraanefektiga, nagu õhupallid või konfettid. Saate isegi saata isikliku sõnumi nähtamatu tindiga, mis jääb häguseks, kuni adressaat selle paljastamiseks pühib.

Kuidas siis see peidetud menüü avada? See on lihtne. Puudutage lihtsalt sõnumit, mida soovite saata, nagu emotikonide kett, ja saatmisikooni puudutamise asemel vajutage ja hoidke seda all. Voila! Ilmub salamenüü, kus saate valida mitme valiku vahel.

Peidetud menüü vahekaart Ekraan võimaldab saata plahvatusohtliku sõnumi, mis ujutab adressaadi telefoni teie tekstiga üle. Kuid on ka teisi võimalusi, mida tasub uurida. Kui valite Slam või Loud, kuvatakse sõnum adressaadi jaoks välja, samas kui õrn tähendab, et sõnum saabub vaikselt.

Nende peidetud valikute kõige kasulikum funktsioon on Invisible Ink. See peidab sõnumi nii teie kui ka adressaadi jaoks, kuni see ilmub teie sõrmeliigutusega. See võib kaitsta teie vestlusi uudishimulike pilkude eest ja isegi võimaldab teil grupivestluses turvaliselt arutada telesaadete või filmide spoilereid.

Nende iMessage'i peidetud funktsioonide abil saate oma sõnumitele lisada veidi täiendavat elegantsi ja üllatust. Nii et minge edasi ja hakake peidetud menüüd uurima – võite oma teekonnal leida muid nippe ja üllatusi!

