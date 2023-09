Kas iPhone 15 on järgmine töölaua asendus?

Apple peaks homme eriüritusel esitlema iPhone 15 ja kuulujutud näitavad, et sellel on USB-C-pistik, mis asendab Lightning-pistiku, mis on olnud standard alates iPhone 5-st. Uuel iPhone'il on oodata ka funktsiooni Thunderbolti port, mis pakub laiendatud sisend- ja väljundvalikuid andmete, kuva, toite ja muu jaoks.

Nende riistvaravärskendustega võib iPhone'ist saada andmetöötlusmaastikul muutlik seade. Konkurendid, nagu Samsung, on juba uurinud, kuidas nutitelefonid saaksid kasutada lauaarvutite asendajaid, kuna Samsungi DeX pakub pädevat töölauakogemust. Kuulujutud viitavad sellele, et Android võib peagi kasutusele võtta ka natiivse töölauarežiimi.

Kuigi Apple ei ole täielikult tõestanud, et iPadOS võib lauaarvutite keskkonda asendada, on potentsiaal tohutu. USB-C-pordi ja Thunderbolti võimalustega iPhone 15 võiks toimida taskuformaadis õhukese kliendina, võimaldades kasutajatel luua ühenduse väliste kuvarite ja sisendseadmetega igal pool ja millal iganes nad vajavad.

Praegu on iPhone'idel välise kuvariga ühendamisel piiratud võimalused. Kasutajad saavad oma seadme ekraani peegeldada või videot ainult teleri või monitori vaatamiseks optimeeritud eraldusvõimega, jättes ülejäänud liidese puutumata.

Kuid iPhone, mis suudab ekraaniga ühendatuna projitseerida töölaualaadset kogemust, võib paljude kasutajate jaoks asendada sülearvuti. IPhone'i võimsatel protsessoritel, mida kasutatakse ka Macides, on jõudlus, mis on vajalik selliste toimingute jaoks nagu meili saatmine, veebisirvimine, video taasesitus ja isegi fotode töötlemine. iPadOS pakub juba samal riistvaral sarnaseid funktsioone.

Kuigi Apple võib riskida oma Maci turu kannibaliseerimisega, on ettevõte ajalooliselt kasutanud võimalusi juhtida seadmete kasutamise paradigmamuutusi. Homne iPhone'i teadaanne võib tähistada nutitelefonide uue ajastu algust, kuid pole kindel, kas töölauarežiim võetakse kasutusele sel aastal või tulevikus.

Kokkuvõtteks võib öelda, et iPhone 15 potentsiaalne USB-C-pistik ja Thunderbolt-port võivad selle asendada tõelise töölaua asendusega. Kas Apple otsustab sellest võimalusest kinni haarata ja nutitelefoni kontseptsiooni uuesti määratleda, jääb alles näha.

