Apple avalikustab iPhone 15: funktsioonid, hinnad ja väljalaskekuupäev

Apple tutvustas hiljuti Californias Cupertinos Steve Jobsi teatris toimunud eriüritusel oma kauaoodatud iPhone 15 valikut. Uued iPhone 15 mudelid avaldatakse Aotearoas (Uus-Meremaa) 22. septembril, hinnad algavad 1649 Uus-Meremaa dollarist standardmudeli puhul, 2099 Uus-Meremaa dollarist Pro ja 2499 dollarist Pro Maxi puhul.

Ürituse käigus paljastas Apple ka uusimad Apple Watchi mudelid, millel on uus žestide juhtimise funktsioon. Selle funktsiooni abil saavad kasutajad pöialt ja nimetissõrme kokku koputades täita erinevaid funktsioone.

Huvitav on see, et iPhone 15 sari toodi turule samade baashindadega kui eelmine iPhone 14 seeria USA-s. Uus-Meremaal on aga iPhone 15 baashind 50 Uus-Meremaa dollarit kõrgem kui iPhone 14. iPhone 15 Pro turuletoomise hind on 100 Uus-Meremaa dollarit kõrgem kui iPhone 14 Pro puhul ning uute Plus- ja Pro Maxi mudelite turuletoomise hind on tõusnud. 300 Uus-Meremaa dollarit võrreldes eelmise aasta mudelitega.

iPhone 15 tootevaliku üks tähelepanuväärne omadus on laadimiseks mõeldud USB-C-portide kasutuselevõtt. See samm tuleb pärast seda, kui Euroopa Liit võttis vastu õigusakti, mille kohaselt peavad kõik väikesed seadmed, sealhulgas nutitelefonid, kasutama USB-C laadimist aastaks 2024. Selle muudatusega saab sama juhe, millega iPhone'e laeb, laadida ka enamikku kaasaegseid Android-telefone ja muid seadmeid. Lisaks võimaldab see pöördlaadimist, mis tähendab, et kasutajad saavad lisaseadmeid, nagu AirPodsi ümbris, laadida otse oma iPhone'ist.

Värvide osas on iPhone 15 standard- ja Plus mudelid saadaval roosa, kollase, sinise, rohelise ja mustana. Mudelid iPhone 15 Pro ja Pro Max pakuvad musta, valge, sinise ja naturaalse titaani valikuid. Erinevalt mõnest võrreldavast Android-telefonist ei ole tavalistel iPhone 15 mudelitel alati sisse lülitatud ega 120 Hz ekraani.

IPhone 15 Pro mudelitel on kerge ja vastupidav titaanist korpus, mis asendab eelmistes mudelites kasutatud roostevaba terast. Lisaks on telefoni küljel asuv vaigistuslüliti asendatud programmeeritava toimingunupuga.

Üldiselt pakub iPhone 15 sari uusi funktsioone, mõne mudeli kõrgemaid hindu ja USB-C laadimise mugavust. Oma muljetavaldavate tehniliste andmete ja uuendatud disainiga köidavad need uued iPhone'id kindlasti nii Apple'i entusiastide kui ka tehnikasõprade tähelepanu.

Allikad:

– Apple – YouTube