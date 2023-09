Mida oodata Apple'i iPhone 15 Pro-lt ja iPhone 15 Pro Maxilt

Apple'i tulevased iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max säilitavad samad salvestusmahu valikud nagu nende eelkäijatel iPhone 14 Pro mudelitel. Taiwani uuringufirma TrendForce andmetel on nii iPhone 15 Pro kui ka iPhone 15 Pro Max saadaval 128 GB, 256 GB, 512 GB ja 1 TB salvestusvõimalusena.

Lisaks soovitab uuringufirma, et iPhone 15 Pro mudelite RAM-i maht on 8 GB, võrreldes iPhone 6 Pro mudelite 14 GB-ga. See RAM-i suurendamine võib kaasa tuua parema jõudluse, eriti kui tegemist on multitegumtööga. Teisest küljest eeldatakse, et madalama klassi iPhone 15 ja iPhone 15 Plus mudelitel on 6 GB muutmälu.

TrendForce ennustab, et iPhone 15 Pro hind algab 999 dollarist, mis on sama, mis iPhone 14 Pro alghind. Siiski eeldavad nad, et iPhone 15 Pro Maxi alghind on 1,199 dollarit, mis tähendab 100 dollarilist tõusu võrreldes eelkäija iPhone 14 Pro Maxiga.

Muud iPhone 15 seeria kuulujuttude funktsioonid hõlmavad USB-C-porti ja Dynamic Islandit ning Pro mudelitele on oodata täiendavaid uuendusi, nagu titaanraam, kohandatav toimingunupp, A17 Bionic kiip, Wi-Fi 6E tugi ja periskoop-objektiiv, mis suudab iPhone 6 Pro Maxi optiliselt suumida kuni 15 korda.

Apple avalikustab iPhone 15 seeria ametlikult teisipäeval, 12. septembril kell 10 Vaikse ookeani aja järgi toimuva ürituse ajal. Sündmust kantakse otseülekandena YouTube'is, Apple'i veebisaidil ja Apple TV rakenduses Apple Events.

Allikad: TrendForce

