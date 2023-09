Apple Event 2023: mida iPhone 15 Pro Maxilt oodata

Oodatud Apple'i 2023. aasta sündmus on vaid mõne päeva kaugusel ja iPhone 15 Pro Maxi ümber käivad spekulatsioonid on kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Alates selle hinnast ja kaamera võimalustest kuni disaini ja kiibini on palju põnevaid funktsioone, mida oodata. Esitletakse 12. septembril 2023. Siin on ülevaade sellest, mida iPhone 15 Pro Max varuks pakub.

Disainist alustades viitavad kuulujutud, et iPhone 15 Pro Maxil on õhemad raamid, mille paksus on vaid 1.5 mm. Lisaks öeldakse, et loobutakse oma roostevabast terasest raamist ja valitakse kergem titaanist šassii, mis kaalub 221 g. Pro versioonidel võivad olla ka kumerad servad ja USB-C tüüpi laadimispesa.

Ekraani osas peaks iPhone 15 Pro Maxil olema 6.7-tolline Super Retina XDR ekraan, millel on Dynamic Islandi sälk, pakkudes kasutajatele visuaalselt vapustavat kogemust.

Kaamerat on kavas oluliselt uuendada – kuulujutud viitavad 48MP laiobjektiivile, 12MP ülilaiobjektiivile ja 12MP periskoop-teleobjektiivile, millel on 5x või 6x muutuv suum. Lisaks võivad iPhone 15 Pro Maxil olla uued Sony toodetud andurid, mis parandavad hämaras pildistamist, sealhulgas andur, mille mõõtmed on 1/1.14 tolli. Eeldatakse, et esiküljel on 12 MP TrueDepth kaamera, mis täiustab selfide ja Face ID võimalusi.

IPhone 15 Pro Maxi toiteallikaks on A17 Bionic kiibistik, mis väidetavalt on selle eelkäija versiooniuuendus. See 3 nm protsessile üles ehitatud kiibistik peaks andma muljetavaldavat jõudlust – Geekbench 3019 ühetuumaline skoor on 7860 ja mitmetuumaline skoor 6. Seadmel võib olla ka 8 GB muutmälu ja suurem aku kui iPhone 14 Pro Max, mis töötab uusimal iOS 17-l.

Kuigi lekked viitavad sellele, et iPhone 15 Pro Max on eelkäijast kallim, alghinnaga 1299 dollarit, on oluline märkida, et need on spekulatiivsed detailid. Apple võib titaanraami esiletõstmiseks tutvustada ka uusi värvivalikuid, sealhulgas hõbehalli, ruumimust, titaanvärvi ja tumesinist.

Nagu alati, on iPhone 15 Pro Maxi kohta täpsema teabe saamiseks kõige parem oodata ametlikku esitlust Apple'i üritusel. Märkige oma kalendrisse 12. september 2023 ja jääge lisateabe saamiseks lainele.

