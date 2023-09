Tutvustame iPhone 15 Pro Maxi: Apple'i kõige võimsamat nutitelefoni

IPhone 15 Pro Max on Apple'i uusim lipulaev nutitelefon ja sellel on võimsaim kaamera, mida iPhone'is kunagi nähtud. IPhone 15, iPhone 15 Plus ja iPhone 15 Pro kõrval välja antud Pro Maxil on 6.7-tolline ekraan ja kõik selle õdede-vendade uued funktsioonid, nagu kohandatav toimingunupp ja USB-C-port.

iPhone 15 Pro Maxi eristab selle uuenduslik periskoop-suumobjektiiv, mis pakub 5-kordset optilist suumi, muutes selle tugevaks konkurendiks teiste tippkaameraga telefonidega. Apple'i 2MP sensori 48x kärpimisega saavad kasutajad tõhusalt saavutada 10x optilise suumi. IPhone 15 Pro Max kuulutati välja Apple'i septembrisündmuse ajal ja see on eeltellimiseks saadaval enne selle väljalaskmist 22. septembril.

Üks iPhone 15 Pro Maxi märkimisväärne omadus on selle USB-C-port, mis asendab Apple'i Lightning-pistiku. See port pakub USB 3 kiirust videofailide ja muu kiiremaks allalaadimiseks. Samuti on see varustatud Apple'i uue A17 Pro kiibiga, mis suurendab selle üldist jõudlust.

Kuigi Pro Max on oma eelkäijaga sarnase suurusega, on sellel titaanist konstruktsioon, ümarad servad ja kohandatav toimingunupp, nagu näitas iOS 17. Need täiustused aitavad kaasa selle elegantsele disainile ja kasutajasõbralikule liidesele.

Meil pole iPhone 15 Pro Maxiga veel praktilisi kogemusi, kuid selle muljetavaldavate spetsifikatsioonide põhjal on see kujunemas märkimisväärseks uuenduseks. Oma täiustatud kaamerafunktsioonide ja võimsa jõudlusega eeldatakse, et see konkureerib soodsalt nutitelefonide turul ja seda peetakse seni üheks parimaks iPhone'iks.

Kuna kulutame rohkem aega Apple'i uue lipulaeva telefoniga, anname põhjaliku ülevaate selle tugevatest ja nõrkadest külgedest. Olge kursis meie lõpliku otsusega iPhone 15 Pro Maxi kohta.

