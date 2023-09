Tulevased iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max: salvestusvalikud ja hinnakujundus on avaldatud

Hiljutiste lekete kohaselt säilitavad tulevased iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max baasvariandi jaoks eeldatavasti 128 GB salvestusvõimalus. See on vastuolus varasemate aruannetega, mille kohaselt Apple võib hinnatõusu kompenseerimiseks pakkuda 256 GB salvestusruumi. Tundub, et Apple on otsustanud jääda sama salvestusmahu juurde kui eelmise aasta iPhone 14 Pro Max.

Vaatamata sama salvestusmahu säilitamisele näeb iPhone 15 Pro Max siiski hinnatõusu. IPhone 15 Pro hind jääb eelkäijaga võrreldes samaks 999 dollarile, samas kui iPhone 15 Pro Maxi hind algab 1,199 dollarist, mis on 100 dollari võrra suurem kui eelmise aasta mudelil.

Lisaks oli varem kuulujutt, et iPhone 15 Pro mudelite maksimaalne salvestusmaht on 2 TB. Uues aruandes soovitatakse aga, et nende mudelite maksimaalne salvestusruum on 1 TB. See on kerge pettumus neile, kes loodavad laiendatud salvestusvõimalusi.

Värvivalikute osas asendavad iPhone 15 Pro mudelid väidetavalt senised kuldsed ja lillad värvid halli ja tumesinise varjundiga. Apple valib tavaliselt värvid, mis täiendavad nutitelefoni üldist disaini ja uued värvid sobivad hästi kokku seadmete titaanist ehitusega.

Mis puutub muudesse funktsioonidesse, siis kuuldavasti on iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max varustatud uue A17 Bionic SoC-ga. Eeldatakse, et see kiibistik parandab mänguvõimalusi ja sellel võib olla ka Qualcommi uus 5G-modem, mis parandab ühenduvust. Lisaks näeb kaameraosakond tõenäoliselt täiustusi: telekaamera jaoks on uuendatud objektiive, et parandada optilist suumi ja teha rikkalikumaid portreevõtteid.

Üldiselt kujunevad tulevased iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max muljetavaldavateks seadmeteks, millel on märkimisväärsed salvestusvõimalused ja hind. Apple'i fännid võivad oodata nende uute iPhone'ide ametlikku esitlemist Apple Wonderlusti üritusel 12. septembril.

Allikad:

- 9-5Mac

– TrendForce'i uuringud