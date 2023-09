Apple tutvustab USB-C laadimisega iPhone 15, Apple Watch Series 9 ja AirPods Pro 2

Apple teatas äsja oma väga oodatud uuest tootesarjast 2023. aastaks, sealhulgas iPhone 15, Apple Watch Series 9 ja AirPods Pro 2 koos USB-C laadimisega. IPhone 15-l on Pro mudeli jaoks lüliti USB-C-le ja laiendatud kaamera suum. Ettevõte loodab, et need uued pakkumised meelitavad kliente oma aktsiahinna hiljutist langust uuendama ja tagasi pöörama.

iPhone 15 tava- ja pluss-suuruses versioonid säilitavad eelmiste mudelite disainielemendid, sealhulgas alumiiniumist küljed ning klaasist taga- ja esiküljed. Kuid neil on nüüd uued kontuuriga servad ja väiksem "dünaamilise saare" väljalõige ekraani ülaosas. Kahekaamerasüsteemi on oluliselt täiustatud, 48-megapiksline põhisensor ja 2x optiline suum.

Uutel mudelitel on ka kaks korda heledamad ekraanid, mis võimaldavad paremat loetavust väljas. Veel üks tähelepanuväärne funktsioon on USB-C-pordi kasutuselevõtt, mis võimaldab laadimist ja ühilduvust paljude seadmetega. Telefonid on varustatud A16 kiibiga ja jõuavad poelettidele 22. septembril, alates 799 naelast (799 dollarit) iPhone 15 ja 899 naela (899 dollarit) iPhone 15 Plus puhul.

Tipptasemel iPhone 15 Pro ja 15 Pro Max mudelid saavad sel aastal kõige rohkem uuendusi, sealhulgas väiksemad raamid, mattklaas ja titaanist küljed, et suurendada vastupidavust ja kergemat kaalu. Vaigistuslüliti on asendatud tegevusnupuga, mis suudab täita mitmeid funktsioone. Nendel mudelitel on ka A17 Pro kiip, mis tagab parema jõudluse, kiiremad USB-C-pordid ja paremad kaamerad. Eelkõige iPhone 15 Pro Max on varustatud 12MP telekaameraga, mis pakub 5x optilist suumi, mis sarnaneb Samsungi ja Google'i telefonidega.

Apple on tutvustanud ka Apple Watch Series 9 ja Ultra 2. Series 9 säilitab tuttava disaini, pakkudes samal ajal uut S9 kiipi kiiremaks töötlemiseks ja heledamaks ekraaniks. Ultra 2-l on seevastu veelgi heledam 3,000-nitine ekraan ja 95% taaskasutatud titaanist valmistatud korpus. Mõlemad mudelid on saadaval alates 399 naelast (399 dollarit) Apple Watch Series 9 puhul ja 799 naela (799 dollarit) Watch Ultra Series 2 puhul.

Üldiselt näitab Apple'i uusim tootevalik jõudluse, disaini ja jätkusuutlikkuse täiustusi. Need uued pakkumised jõuavad poodidesse 22. septembril ja Apple loodab, et need äratavad klientide huvi uuesti ja suurendavad oma turupositsiooni.

Allikad:

– Allika artikli pealkiri: Apple teatab iPhone 15 ja iPhone 15 Pro koos USB-C ja kaamera suumi võimendusega

– Allika artikli pealkiri: Apple kuulutab välja Apple Watch Series 9 ja Ultra 2 nutikellad