Apple Rumor Roundup: iPad Mini 7, USB-C laadimisümbris ja iPhone 15 kaamera versiooniuuendused

Tänases Apple'i kuulujuttudes on spekulatsioone tulevase iPad mini 7, AirPodide USB-C laadimisümbrise võimaluse ja iPhone 15 mudelite kaamerauuenduste kohta.

Alates iPad mini 7-st viitavad kuulujutud, et see võidakse paljastada hiljem, võib-olla Apple'i pressiteate kaudu. Tundub, et fookus on pigem spetsifikatsioonidel kui ulatuslikul ümberkujundamisel. IPad mini kompaktne suurus muudab selle suurepäraseks käeshoitavaks mänguseadmeks, nii et mängijad loodavad sellega seotud mänguteateid.

Lisaseadmete juurde liikudes spekuleeritakse AirPodide USB-C laadimisümbrise üle. See oleks teretulnud lisand kasutajatele, kellel on mitu USB-C-kaablit, kuid kes ei saa nendega oma AirPode laadida. Siiski eeldatakse, et USB-C laadimisümbris ei ole odav.

Teine oodatav muudatus on USB-C-ühenduvuse kasutuselevõtt iPhone 15 valikus. See tähendaks patenteeritud Lightning-pordi lõppu, mis võimaldab kasutajatel kasutada laadimiseks ja andmeedastuseks USB-C kaableid. Kuigi see samm ei ole murranguline, kuna paljud Android-telefonid on USB-C-d kasutanud juba aastaid, viib see Apple'i vastavusse valdkonna standardiga.

IPhone 15 mudelite kaamerauuendused hõlmavad täiustatud arvutuslikku fotograafiat ja 6-kordse optilise suumiga periskoopkaamera kasutuselevõttu iPhone 15 Pro Maxis. Arvutuslike fotograafia täiustuste eesmärk on pakkuda veelgi paremaid fotosid, pidades sammu Google'i ja Samsungi konkurentsiga. 6-kordse optilise suumiga telekaamera loob eeldatavasti tasakaalu kasutatavuse ja muljetavaldava fotokvaliteedi vahel.

Üldiselt maalivad need kuulujutud Apple'i entusiastide jaoks põneva pildi. Eeldatakse, et iPad mini 7, AirPodide USB-C laadimisümbris ja iPhone 15 mudelite kaamerauuendused toovad Apple'i tootevalikusse olulisi täiustusi.

Mõisted:

– USB-C: universaalne pistik, mis võimaldab Lightning-pordiga võrreldes kiiremat laadimist ja andmeedastust.

– Tehniliste andmete tõrge: seadme spetsifikatsioonide (nt protsessor, kaamera või mälumaht) täiustamine.

– Arvutusfotograafia: tarkvaraalgoritmide kasutamine nutitelefoni kaameraga tehtud fotode kvaliteedi parandamiseks ja optimeerimiseks.

