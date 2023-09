Kuidas seadistada eSIM-i oma iPhone 15-s

IPhone 15 tootesarja väljalaskmine tõi endaga kaasa palju uusi funktsioone ja täiustusi, sealhulgas eSIM-tehnoloogia kasutamise. eSIM-ile üleminekuga kaob vajadus füüsilise SIM-kaardi järele, kuna digitaalne SIM-kaart on manustatud otse seadmesse.

Niisiis, mis täpselt on eSIM? Tavapäraselt kasutatakse SIM-kaarti teie telefoni tuvastamiseks operaatori jaoks ja vastupidi. See annab operaatorile teada, millist telefoni te kasutate ning milline number ja operaator oma mobiiltelefonile määrata. eSIM seevastu on SIM-kaardi digitaalne versioon, mida saab programmeerida ja vastavalt vajadusele ümber programmeerida. IPhone 15 mahutab kuni kaheksa erinevat eSIM-i, muutes selle mugavaks reisijatele või neile, kellel on mitu ärivaldkonda.

eSIM-i seadistamine iPhone 15-s on suhteliselt lihtne protsess. Kui tellite oma iPhone'i, lingitakse teie operaator ja telefoninumber seadmega. Uue iPhone'i aktiveerimisel ja kiirkäivitusprotsessi läbimisel palutakse teil kinnitada, et soovite oma iPhone'is oma telefoninumbri aktiveerida. Sealt saate oma konto jaoks eSIM-i seadistamiseks järgida ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui edastate oma andmeid vanemast iPhone'i mudelist, saate lihtsalt valida teisest iPhone'ist ülekandmise võimaluse ja Apple tegeleb ülejäänuga. Protsess on tavaliselt kiire, kuid see võib serveri liiklusest olenevalt erineda.

Kui jätsite seadistamise ajal numbrite edastamise vahele, saate siiski oma numbri ja eSIM-i iPhone 15-sse üle kanda. Avage rakendus Seaded, minge jaotisse Cellular ja valige Mobiilside seadistamine. Protsessi lõpuleviimiseks järgige juhiseid.

Nende jaoks, kes vahetavad Android-telefonilt iPhone 15-le, võib protsess olenevalt operaatorist erineda. Kui teil ei paluta esmase seadistamise ajal oma numbrit teisaldada, peate QR-koodi taotlemiseks või eSIM-i operaatori aktiveerimise seadistamiseks võtma ühendust oma operaatori klienditeenindusega.

Üldiselt on eSIM-i seadistamine teie iPhone 15-s lihtne protsess, mida saab teha esialgse seadistamise ajal või hiljem. eSIM-i paindlikkus ja mugavus muudavad selle iPhone'i kasutajatele väärtuslikuks funktsiooniks.

