Apple avaldas iPhone 15 tootevaliku aku tööea hinnangud

Apple avalikustas hiljuti oma uusima iPhone 15 tootesarja ametlikud aku kasutusea hinnangud. Kujunduse poolest sarnanevad iPhone 15 ja iPhone 15 Pro mudelid vägagi iPhone 14-ga, millel on lamedad küljed. Siiski on mõned märkimisväärsed erinevused, nagu ümaramad servad ja uute Pro mudelite titaanraamide kasutamine, mille tulemuseks on pisut paksuse vähenemine.

Vaatamata nendele disainimuudatustele on iPhone 15 mudelite aku tööea näitajad samad kui nende eelkäijad. Video taasesitamiseks võib iPhone 15 Pro Max kesta kuni 29 tundi, iPhone 15 Pro aga kuni 23 tundi. IPhone 15 Plus pakub kuni 26 tundi video taasesitust ja standardmudel iPhone 15 pakub kuni 20 tundi.

Heli taasesituse osas võivad iPhone 15 Pro Max ja iPhone 15 Pro kesta vastavalt kuni 95 tundi ja 75 tundi. IPhone 15 Plus ja iPhone 15 pakuvad kuni 100 tundi ja 80 tundi heli taasesitust.

Väärib märkimist, et need aku kasutusea hinnangud on kooskõlas iPhone 14 mudelivalikuga. Apple ei ole iPhone 15 seeria puhul selles aspektis olulisi täiustusi teinud.

Kuigi mõned kasutajad lootsid paremat aku kasutusaega, on oluline arvestada, et aku kasutusaega mõjutavad mitmesugused tegurid, nagu ekraani heledus ja energiamahukate rakenduste kasutamine. Lisaks võis valik säilitada sarnased aku kasutusea reitingud olla Apple'i tahtlik otsus seada iPhone 15 mudelite puhul esikohale muud funktsioonid või tehnoloogilised edusammud.

Üldiselt on iPhone 15 aku tehnilised andmed eelmise põlvkonnaga kooskõlas, pakkudes kasutajatele usaldusväärset aku jõudlust. Siiski on veel näha, kuidas need seadmed reaalsetes stsenaariumides toimivad.

