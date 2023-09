Intel avalikustab Thunderbolt 5: järgmise põlvkonna arvutiühenduse

By

Intel on teatanud Thunderbolt 5-st, oma arvutikaablitehnoloogia uusimast iteratsioonist, ja see lubab oma eelkäijaga võrreldes teha olulisi täiustusi. Thunderbolt 4-st kuni kolm korda suurema ribalaiusega Thunderbolt 5 toetab mitut 8K-kuvarit ja kuni 540 Hz töötavat mängumonitori. Lisaks pakub see 240 vatti laadimisvõimsust.

Võrreldes Thunderbolt 4-ga, mis ilmus 2020. aastal ja tundus olevat Thunderbolt 3 täiustatud versioon, on Thunderbolt 5 suur samm edasi. Spetsifikatsioonile USB4 v2 rajatud, selle algkiirus on 80 Gbps ja ribalaiuse suurendamise abil toetab see kuni 120 Gbps suurendatud kiirust. Thunderbolt 5 nõuab ka kahe 6K ekraani tuge, erinevalt Thunderbolt 4 nõudest kahe 4K monitori jaoks. Võimsuse osas pakub Thunderbolt 5 minimaalselt 140 vatti laadimisvõimsust, võimsama 240 W režiimiga.

Inteli eesmärk Thunderbolti tehnoloogiaga on alati olnud andme- ja toitevajaduste jaoks ühe kaabli lahenduse pakkumine. Thunderbolt 5 astub sellele ideaalile sammu lähemale oma suurenenud laadimisvõimsusega kuni 240 W. See tähendab, et mõned mängusülearvutid ja tööjaamad saavad nii andmeedastuse kui ka laadimise puhul toetuda ainult Thunderbolt 5-le, välistades vajaduse eraldi toitepordi järele ja vähendades kaablite segadust.

Thunderbolt 5 toetab ka DisplayPort 2.1 ja PCI Express Gen 4 standardeid, mis on eriti kasulikud väliste GPU-de ja kiirema välise salvestusruumi jaoks. Lisaks avab Thunderbolt 5 suurenenud ribalaius uksed uutele tarvikutele, nagu välised AI kiirendid.

Intel kavatseb 5. aastal välja anda Thunderbolt 2024 tarvikud ja arvutid, pakkudes kasutajatele täiustatud ühenduvuskogemust. Kuigi täpsem ajakava oleks abiks, on arusaadav, et Intel võib olla ettevaatlik, et vältida klientide heidutamist vahepeal süsteemide ostmisest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Thunderbolt 5 kujutab endast märkimisväärset edusammu arvutiühenduse vallas, pakkudes suuremat ribalaiust, toetust mitmele 8K-kuvarile ja suurema värskendussagedusega mängumonitoridele ning täiustatud laadimisvõimalusi. Thunderbolt 5 abil töötab Intel oma nägemuse suunas ühest kaablilahendusest kõigi andme- ja toitevajaduste jaoks.

