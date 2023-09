Thunderbolt 5: kiire ühenduvuse tulevik

Hiljuti välja kuulutatud Thunderbolt 5 on muutnud andmeedastuse ja toiteedastuse maailma. Muljetavaldava 120 Gbps ribalaiusega Thunderbolt 5 on märkimisväärne samm edasi võrreldes oma eelkäija Thunderbolt 4-ga, mis pakkus vaid 40 Gbps. See tähendab kasutajatele kiiremat ja sujuvamat ühenduvust.

Üks Thunderbolt 5 põhiomadusi on selle võime pakkuda 80 Gbps standardkonfiguratsioonis, kasutades kahte selle neljast PCIe rajast. See kahekordistab Thunderbolt 4 kiirust ja tagab tõhusama andmeedastusprotsessi. Kui aga on vaja suuremat ribalaiust, näiteks kõrge eraldusvõimega kuvarite jaoks, suudab Thunderbolt 5 eraldada kuni 40 Gbps kolmele oma neljast rajast, mille tulemuseks on 120 Gbps koguedastus.

Thunderbolt 5 suurenenud ribalaius avab mitme ekraaniga seadistamise võimaluste maailma. Kasutajad saavad nüüd nautida privileegi ühendada korraga kolm 4K 144Hz ekraani, käitada mitut 8K kuvarit või isegi toita ühte monitori hämmastava kuni 540Hz värskendussagedusega. See parandab kahtlemata mängijate, sisuloojate ja kvaliteetse visuaaliga töötavate professionaalide visuaalset kogemust.

Lisaks paistab Thunderbolt 5 silma muljetavaldava jõuülekandevõimega. Kuni 240 W laadimisvõimsust pakkuv Thunderbolt 5 võimaldab seadmetel ühe USB-C kaabli kaudu rohkem energiat ammutada. See tähendab, et isegi energianäljased seadmed, näiteks mänguarvutid, saavad nüüd laadimisel tugineda ainult USB-C-le, mistõttu pole vaja patenteeritud laadijaid.

Oluline on märkida, et Thunderbolt 4 jätkab Thunderbolt 5 kõrval. Kuigi Thunderbolt 5 on mõeldud sisu loomise, mängude ja tööjaamasüsteemidega seotud kasutajatele, jääb Thunderbolt 4 kättesaadavaks neile, kes ei vaja sama ribalaiust.

Thunderbolt 5 võimaluste saamiseks vajavad kasutajad diskreetset kiipi koodnimega Barlow Ridge, kuna see pole Inteli 14. põlvkonna protsessoritesse integreeritud. Intel kavatseb 5. aastal välja anda esimesed Thunderbolt 2024-ga varustatud masinad, mis tõotavad kiire ühenduvuse põnevat tulevikku.

