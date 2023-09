Intel kuulutab välja muljetavaldava kiiruse ja funktsioonidega Thunderbolt 5

By

Intel on ametlikult teatanud Thunderbolt 5 spetsifikatsioonist, mis lubab kiirust kuni 120 Gbps, 540 Hz mängumonitoride tuge ja 240 vatti laadimisvõimsust. Kuigi spetsifikatsioon on nüüd ametlik, on Thunderbolt 5 toega tarvikud ja arvutid saadaval alles 2024. aastal.

USB4 v2-le ehitatud Thunderbolt 5 ühildub Thunderbolti ja USB varasemate versioonidega. Võrreldes Thunderbolt 4-ga, mis toetas kiirust kuni 40 Gbps, suudab Thunderbolt 5 edastada andmeid kiirusega 80 Gbps või kuni 120 Gbps ribalaiuse suurendamise režiimis. See režiim nõuab suure ribalaiusega ekraani, kuid Thunderbolt 5 toetab endiselt kahesuunalist kiirust 80 Gbps ilma selleta.

Thunderbolt 5 täiustatud ribalaius muudab selle ideaalseks sülearvutite mitme ekraaniga dokkimiseks. See toetab mitut 8K monitori, kolme 4K monitori sagedusel 144 Hz (võrreldes kahe 4K monitoriga, mille sagedus on Thunderbolt 60-ga piiratud 4 Hz) ja pakub minimaalselt 140-vatist laadimist, maksimaalselt 240 vatti. Thunderbolt 5 toetab ka DisplayPort 2.1, täiustades veelgi selle võimalusi.

Inteli kliendiühenduvuse osakonna üldjuhi Jason Zilleri sõnul pakub Thunderbolt 5 tööstusharu juhtivat jõudlust ja võimalust arvutite ühendamiseks monitoride, dokkide, salvestusruumi ja muuga. Microsoft on teinud tihedat koostööd Inteliga, et toetada Windowsis USB4, tagades ühilduvuse Thunderbolt 5-ga.

Kuigi me alles ootame üksikasju selle kohta, millised tarvikud Thunderbolt 5 toetavad, on oodata, et dokid, monitorid ja salvestusseadmed pakuvad 5. aastal esimeste seas Thunderbolt 2024 ühenduvust.

Üldiselt lubab Thunderbolt 5 märkimisväärset kiiruse, laadimisvõimsuse ja kuvatoe paranemist, muutes selle põnevaks arenguks nii tehnikahuvilistele kui ka professionaalidele.

Allikad:

– Tom Warren, The Verge