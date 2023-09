Intel Corp. aktsiad tõusevad, saavutades pikima igapäevase kasumiseeria viimase 18 aasta jooksul

Kiibitootja Intel Corp. kogeb üle 18 aasta pikima igapäevase kasumiseeria, mille aktsiad tõusevad kümnendat järjestikust seanssi. Kui aktsiad lõpetavad sessiooni positiivsel territooriumil, tähistab see Inteli pikimat tõusu alates 2005. aasta maist. Selle perioodi jooksul on ettevõtte aktsia tõusnud peaaegu 19%, mis on toonud selle aasta varasema tõusu 47%-ni, ületades Philadelphia börsi pooljuhtide indeks, mis on 42%.

Üks Inteli rallit soodustavaid tegureid on selle tegevjuhi Pat Gelsingeri hiljutised märkused, kes väitis, et ettevõte on oma kolmanda kvartali prognooside täitmisel õigel teel. Lisaks on oma rolli mänginud ka pinged USA ja Hiina vahel. Kuna Hiina kavatseb laiendada oma iPhone'ide kasutamise keeldu mõnes valitsusasutuses, on USA ettevõtted silmitsi suurenenud survega, millest on kasu Intel. Analüütikud viitavad sellele, et USA suurima pooltehase omamine võib muutuda üha väärtuslikumaks, positsioneerides Inteli "kodumaise poolvõitjaks", kui USA-Hiina kaubandussõda süveneb.

Vaatamata positiivsele tootlusele on Inteli aktsia Wall Streetil endiselt soositud. Vaid veidi üle 20% analüütikutest on aktsia bullish reitinguga ning selle konsensusreiting on pooljuhtide indeksi komponentidest madalaim.

Üldiselt valitseb Inteli väljamurdmise ümber optimism ja analüütikud seavad kahtluse alla, kui kaua saavad ainult pikaajalised juhid jätkata INTC alakaalutamist või vältida. Kuna ettevõte jätkab oma positiivset jada, jälgivad investorid tähelepanelikult edasisi arenguid.

