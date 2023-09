Intel tutvustab Thunderbolt 5: kiirem kiirus ja täiustatud ekraanikogemus

Intel on ametlikult teatanud üksikasjad tulevase Thunderbolt 5 kaabli kohta, mis peaks turule tulema 2024. aastal. Thunderbolt 5 kõige tähelepanuväärsem omadus on selle võime edastada andmeid kiirusega kuni 120 gigabitti sekundis (Gbps), samal ajal andmete vastuvõtmine kiirusega kuni 40 Gbps. See uus funktsioon nimega Bandwidth Boost aktiveeritakse, kui Thunderbolti pordiga on ühendatud suure ribalaiusega ekraan.

Võrreldes oma eelkäija Thunderbolt 4-ga pakub Thunderbolt 5 kaks korda suuremat kiirust, vaikerežiimiga 80 Gbps mõlemas suunas. Lisaks kiiremale andmeedastuskiirusele toetab Thunderbolt 5 ka kahte 6K monitori, samas kui Thunderbolt 4 toetab ainult kahte 4K monitori.

Thunderbolt 5 ühildub Thunderbolti eelmiste versioonidega ja põhineb mitmel spetsifikatsioonil, sealhulgas USB-IF USB4 versioon 2.0, VESA DisplayPort 2.1 ja PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Üks peamisi edusamme Thunderbolt 5-s on impulss-amplituudmodulatsiooni-3 (PAM-3) signaalimistehnoloogia kasutamine, mis võimaldab kõrgemat taktsagedust ja parandab üldist jõudlust. Thunderbolt 5 on loodud ka ekraani ribalaiuse dünaamiliseks haldamiseks, optimeerides ribalaiuse eraldamist üksikute kuvarite nõuete alusel.

Intel loodab, et Thunderbolt 4 ja Thunderbolt 5 eksisteerivad koos mõne aasta, tavakasutajad võtavad kasutusele Thunderbolt 4 ning loojad ja mängijad on Thunderbolt 5 varajased kasutuselevõtjad. Loojad saavad kasu Thunderbolt 5 suuremast kiirusest ja täiustatud kuvamisvõimalustest, võimaldades neil töötada kõrgemate seadmete abil. eraldusvõime ja mitu monitori.

Üldiselt lubab Thunderbolt 5 pakkuda suuremat kiirust, paremat jõudlust ja suurepärast ekraanikogemust. Kui see 2024. aastal välja tuleb, peaks see muutma revolutsiooni ühenduvuses personaalarvutite ja tarvikute tööstuses.

