Instagrami rakendus Threads laiendab märksõna- ja teemaotsingu funktsiooni rohkematesse riikidesse

Instagrami suhtlusrakendus Threads laiendab oma märksõna- ja teemaotsingu funktsiooni mitmesse riiki, sealhulgas Indiasse, Ameerika Ühendriikidesse, Ühendkuningriiki, Argentinasse, Mehhikosse jt. Selle laienduse eesmärk on meelitada platvormile rohkem kasutajaid, tõrjudes vastu hiljutisele kasutuse vähenemisele. Funktsioon on saadaval nii Threadsi mobiilirakenduses kui ka hiljuti käivitatud veebirakenduses.

Varem võimaldas Threads kasutajatel otsida ainult konkreetseid kasutajakontosid. Selle värskendusega saavad kasutajad aga nüüd otsida postitusi märksõnade või fraaside põhjal. Puudutades otsinguikooni ja sisestades otsinguribale asjakohase märksõna või fraasi, saavad kasutajad sirvida asjakohaseid lõime.

Threads, mis käivitati juulis tekstipõhise vestlusrakendusena, saavutas alguses tohutu edu – viie päeva jooksul pärast selle avaldamist registreerus 100 miljonit inimest. Rakenduse kasutus vähenes aga kiiresti selle piiratud funktsionaalsuse tõttu. Vastuseks lisab Instagram nüüd põhifunktsioone, et meelitada ligi uusi kasutajaid ja säilitada olemasolevaid.

Need funktsioonid hõlmavad täisfunktsionaalset veebiversiooni, postituste kronoloogilist voogu, järgmist vahekaarti ja uuesti postituste vahekaarti. Rakendusel puuduvad siiski mõned põhifunktsioonid, nagu mitme konto tugi, redigeerimisnupp ja otsesõnumid.

Instagrami emaettevõtte Meta tegevjuht Mark Zuckerberg väljendas juulis ettevõtte tulukonverentsi kõne ajal Threadsi suhtes optimismi. Ta eeldas, et rakendusest saab järgmine miljardi kasutajaga sotsiaalvõrgustik Facebooki, Instagrami, WhatsAppi ja Messengeri rakenduste komplektis. Zuckerberg tunnistas, et Threadsil on põhifunktsioonide osas veel arenguruumi, kuid väljendas usaldust rakenduse kasvupotentsiaali suhtes.

Üldiselt on Threadsi otsingufunktsiooni laiendamise ja põhifunktsioonide lisamise eesmärk platvormil taaselustada kasutajate seotust ja tugevdada selle positsiooni sotsiaalmeedia maastikul.

