Kas Starfield on tõesti see "tähtis" RPG, mida ta väidetavalt on?

Bethesda kauaoodatud sci-fi RPG Starfield on lõpuks välja antud. Oma ambitsioonika ulatuse ja ulatusega on selle eesmärk olla üks tähtsamaid rollimänge, mis eales tehtud. Pärast mänguga aja veetmist saab aga selgeks, et kuigi sellel on oma tugevad küljed, jääb see tõelise transtsendentsi saavutamisele alla.

Starfield, Bethesda esimene originaal IP 25 aasta jooksul, on arendatud üle kümne aasta. Ootused ja panused mängule ei saaks olla suuremad. Samuti on oluline, et Microsoft, kes omandas 2010. aastal Bethesda emaettevõtte ZeniMax Media, tagaks oma Xboxi konsoolile eksklusiivsed pakkumised.

Mäng lubab mängijatele "võrreldamatut vabadust" uurida, kuid see vabadus on sageli kvalifitseeritud. Kuigi Starfield võimaldab mängijatel tähti vaadata, ei tundu see alati nagu staaridest tehtud mäng. Mõnikord tundub see pigem õppinud astronoomi loenguna kui tõeliselt kaasahaarava ja aukartust äratava kogemusena.

Starfieldi on võrreldud teiste Bethesda mängudega, eriti Skyrimiga, selle tohutu maailma ja mängijaid võimendava mänguviisiga. Kuigi see täiustab varasemaid väljalaseid mõnes võtmevaldkonnas, nagu vähem vigu ja parem võitlus, ei ole see siiski transtsendentne kogemus. Mängu kolossaalne mastaap töötab vastu imestamis- ja avastustundele, mida see üritab luua.

Vaatamata oma vigadele on Starfield endiselt hea mäng. See pakub veenvat kampaaniat, kindlat pildistamismehaanikat ja täiustatud graafikat. Siiski ei vasta see "tähtsa" RPG-mängu reklaamile. Ainult aeg näitab, kas see saavutab selle oleku väljalaskejärgsete värskenduste ja sisu kaudu.

Lõpuks on Starfield ambitsioonikas RPG, mis ei ole tõeliselt murranguline. Kuigi sellel on varasemate Bethesda mängudega võrreldes oma tugevad küljed ja täiustused, ei saavuta see kuigivõrd tähtsust, mida ta väidetavalt omab. Kas see lõpuks selle staatuse saavutab, jääb alles näha.