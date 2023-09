India näitlejate luksuslikud rattad: pilk nende Porsche kollektsioonidele

Alates filmitööstuse särast ja glamuurist kuni luksusautode võluni – India näitlejad eelistavad tippklassi sõidukeid. Kuigi paljud valivad sellised kaubamärgid nagu Mercedes-Benz ja BMW, astuvad mõned sammu edasi ja saavad Porsche sportautode uhkeks omanikuks. Vaatame lähemalt mõnda India näitlejat, kes on armusuhtesse Porschega andnud.

Sunny Deol, kes on oma viimase filmi Gadar 2 edu saavutanud, lisas selle aasta alguses oma kollektsiooni Porsche 911 GT3 Touring. Seda 2023. aasta mudelit, mis maksab umbes 3 miljonit Rs, esitleti uhkelt koos tema veterannäitlejast isa Dharmendraga. Sunny Deoli imetlus Porsche kaubamärgi vastu on ilmne, kuna talle kuulub ka kahe eelmise põlvkonna 911.

Oma eklektilise kollektsiooni, sealhulgas eksootiliste autode ja jalgrataste poolest tuntud Ram Kapoor soetas 911. aastal sinise Porsche 2021. See konkreetne 911 kuulub 992. põlvkonda ja on varustatud võimsa 3.0-liitrise kahe turboülelaaduriga kuuesilindrilise Boxeri mootoriga.

Bobby Deol, üks Porsche varasemaid omanikke India filmitööstuses, on 2013. aasta Porsche 911 Carrera 4S. Sellel ikoonilise 911 seeria versioonil on 3.8-liitrine turboülelaaduriga kuuerealine mootor, mis tagab muljetavaldava 400 hj võimsuse ja 440 Nm pöördemomendi.

Farhan Akhtar, mitmekülgne isiksus, kes on tuntud oma erinevate rollide poolest ekraanil ja väljaspool ekraani, omab uhkusega helelillat 2015. aasta Porsche Cayman GTS-i. Selle Caymani variandi jõuallikaks on 3.4-liitrine turboülelaaduriga kuuerealine bensiinimootor, mis toodab 340 hj võimsust ja 380 Nm pöördemomenti.

Madhuri Dixit, graatsilisuse ja ilu kehastust, nähti hiljuti koos oma abikaasaga Mumbai lennujaamas valge Porsche 911 Turbo S-ga, kinnitades, et ta kuulub selle vapustava sportauto juurde. Seda 992 iteratsiooni konkreetset varianti liigutab 3.8-liitrine kahe turboülelaaduriga lamemootor, mis toodab hämmastavalt 645 hj võimsust ja 800 Nm pöördemomenti.

Dulquer Salmaan, populaarne Lõuna-India näitleja ja kirglik autohuviline, tunneb uhkust selle üle, et tal on mitte ainult üks, vaid kaks Porsche sportautot. Tema esimene on sinine Porsche 911 GT3, teine ​​aga sinine Panamera Turbo. GT3 on varustatud 4.0-liitrise vabalthingava kuuesilindrilise boksermootoriga, Panamera Turbo aga 4.0-liitrise V8-bensiinimootoriga.

Mamta Mohandas murrab sportautosid valivate naisnäitlejate vormi, saades erkkollase Porsche 911 Carrera S omanikuks. Sellel kaunitaril on 3.0-liitrine kahe turboga kuuesilindriline bensiinimootor, mis annab võimsust 450 hj ja pöördemomenti 530 Nm. pöördemomendist.

Fahadh Faasil, teine ​​populaarne malajalami näitleja ja kõva autohuviline, paistab silma oma ainulaadse Python Greeni Porsche 911 Carrera S valikuga. 3.0-liitrise kahe turboülelaaduriga kuuesilindrilise mootoriga Porsche annab 448 hj võimsust ja 530 Nm pöördemoment.

Need India näitlejad näitavad uhkusega oma armastust luksusrataste vastu oma hinnatud Porsche kollektsioonides. Kui nad suurel ekraanil jätkuvalt pimestavad, lisavad nende tippklassi sõidud nende niigi glamuursele elule täiendava glamuuri.

Mõisted:

– Porsche: Saksa autotootja, mis on spetsialiseerunud suure jõudlusega sportautodele.

– Porsche 911 GT3 Touring: Porsche 911 variant, mis on tuntud oma suure jõudlusega võimekuse poolest.

– Sportauto: väike, maapinnast madalam, suure jõudlusega auto, mis on mõeldud kiiruse ja kurvide läbimiseks.

– Porsche 911: Porsche kaubamärgi lipulaev, mis on tuntud oma ikoonilise disaini ja jõudluse poolest.

– Porsche Cayman: Porsche toodetud kaheukseline kupee sportauto.

– Porsche Panamera: Porsche toodetud neljaukseline luksussedaan.

– Porsche 911 Carrera 4S: Porsche 911 seeria suure jõudlusega variant.

– Porsche 911 Turbo S: Porsche 911 seeria tippvariant, mis on tuntud oma võimsa jõudluse poolest.

– PS: lühend sõnadest “Pferdestärke”, Euroopas kasutatav võimsuse mõõtühik, mis on võrdne hobujõuga.

– Nm: Newton-meetri lühend, pöördemomendi mõõtühik.

– Topeltsiduriga automaatkäigukast: käigukasti tüüp, mis tagab kiire ja sujuva käiguvahetuse.

– Lame-kuuemootor: sisepõlemismootori konfiguratsiooni tüüp, millel on kuus silindrit, mis on paigutatud tasasele (horisontaalselt vastandlikule) paigutusele.

– V8 mootor: V-kujuline kaheksasilindriline sisepõlemismootor, mis on tuntud oma võimsuse ja jõudluse poolest.

