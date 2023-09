USA kiidab India DPI kaasamist G20 tippkohtumisse, teatab ülemaailmse DPI hoidla

By

Sidusrühmad on tunnustanud digitaalse avaliku infrastruktuuri (DPI) lisamist G20 Delhi deklaratsiooni ning USA valitsus kiitis India jõupingutusi selles osas. 10. septembril 2023 vastu võetud Delhi deklaratsioon keskendub peamistele ülemaailmsetele probleemidele, nagu kliimamuutus ja sõda Ukrainas, kuid rõhutab ka DPI kasutuselevõtu tähtsust digitaalse lõhe ületamiseks ja arengu edendamiseks.

DPI viitab digitaalsete tehnoloogiate kogumile, mis hõlbustab digitaalseid identifitseerimissüsteeme, digitaalseid maksevõrke ja muid sarnaseid tööriistu. India DPI hõlmab selliseid algatusi nagu Aadhaar, United Payments Interface (UPI) ja Open Network for Digital Commerce (ONDC). Ülemaailmse DPI-hoidla loomine on Delhi deklaratsiooni põhipunkt, mille eesmärk on majutada erinevate riikide DPI-lahendusi, et neid oleks lihtne leida ja kasutusele võtta.

Praegu arendamisel olev virtuaalne hoidla asub veebisaidil DPI.Global. Selle eesmärk on kõrvaldada teadmiste lünk, mis on seotud elanikkonnapõhise DPI kavandamise ja kasutuselevõtuga. Osalevad riigid saavad valida oma DPI-lahenduste kohta teabe kuvamise, aidates teistel oma lahendusi välja töötada.

Riikliku e-valitsuse osakonna (NeGD) ja Digital India Corporationi tegevjuht Abhishek Singh kinnitas, et India juhib ülemaailmse DPI hoidla loomist. Platvorm ei sisalda lahendusi mitte ainult G20 liikmetelt, vaid ka mujalt riikidest. Singh mainis, et paljud riigid on väljendanud huvi nende lahenduste kopeerimise vastu ning nende osalemise kohta tehakse peagi täiendavaid teateid.

G20 liikmetest moodustatud One Future Alliance (OFA) on samuti kokku leppinud DPI arendamise, kasutuselevõtu ja juhtimise raamistikus. OFA eesmärk on pakkuda suutlikkuse suurendamist, rahastamist, tehnilist abi ja ülemaailmset koostööd DPI rakendamisel madalama keskmise sissetulekuga riikides.

Tööstuse eksperdid ja India DPI algatuste juhid on kiitnud DPI lisamist Delhi deklaratsiooni. ONDC tegevjuht T Koshy rõhutas, kuidas India DPI on näidanud koostööd valitsuse ja eraettevõtete vahel, et luua terve ja avatud turg. Aadhaari endine peaarhitekt Pramod Varma rõhutas ülemaailmse DPI hoidla kasulikkust, mida riigid saavad avatud lähtekoodiga varade jaoks kasutada. Riikliku tervishoiuameti (NHA) endine tegevjuht RS Sharma kiitis India DPI juhtpositsiooni ja selle võimet lahendada ökosüsteemipõhise lähenemisviisi kaudu erinevaid probleeme.

Ülemaailmse DPI hoidla loomine ja DPI lisamine G20 Delhi deklaratsiooni näitab India pühendumust digitaalsele kaasamisele ja rahvusvahelisele koostööle digitaaltehnoloogia edendamisel.

