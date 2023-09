Huawei tutvustab kokkupandavaid Mate 60 Pro+ ja Mate X5: kas need on 5G-võimelised?

Huawei on pärast hiljutist Mate 60 ja Mate 5 Pro turuletoomist lisanud oma valikusse veel kaks nutitelefoni, Mate 60 Pro+ ja kokkupandava Mate X60. Hiina tehnoloogiahiiglane on olnud nende seadmete raadiovõimaluste osas salajane, kuid allikad viitavad sellele, et need on tõepoolest 5G-võimelised. Hiina blogija Vincent Zhongi kokkupandava Mate X5 kiirustestis registreeriti muljetavaldav allalaadimiskiirus üle 1 Gbps.

Mate 60 Pro+ ja Mate X5 toiteallikaks on tõenäoliselt Huawei HiSilicon Kirin 9000S kiibistik, mis on tekitanud muret USA sanktsioonide võimaliku rikkumise pärast ettevõtte poolt. Arvatakse, et kiibistiku 7 nm protsessisõlme, mille pakub kohalik kiibitarnija SMIC, võimaldavad ASML-i täiustatud litograafiamasinad. Nende masinate otsene importimine oleks olnud impordikeelu rikkumine, mis oleks viinud spekulatsioonideni, et SMIC töötas välja oma täiustatud litograafiamasina.

Hiina tehnikablogi Geekerwani läbiviidud võrdlusuuringud näitavad, et Kirin 9000S jõudlus on võrreldav Qualcommi Snapdragon 888-ga, kuid seda peetakse umbes kahe põlvkonna võrra maas. Kirin 9000S-l on ühe suure tuuma ja kolme keskmise tuumaga protsessor, mis põhinevad Huawei „TaiShani“ arhitektuuril, ning neli väikest südamikku, mis põhinevad Arm's Cortex-A510-l. See on ka esimene mobiilne protsessor, mis toetab kaheksa tuuma ja 12 lõimega mitme keermega töötlemist. GPU nimega Maleoon 910 on väidetavalt samaväärne Snapdragon 888 GPU-ga.

Mate 60 Pro+ jagab sarnasusi Mate 60 Proga, sealhulgas satelliitkõneteenuse ja satelliitsõnumite tugi. Peamised erinevused on nanotehniline metallik topeltvärvimise protsess ja täiustatud tagakaamerad. Kokkupandav Mate X5 sarnaneb Mate X3-ga, kuid sellel on välisel ekraanil Huawei Kunlun Glass ja tagumise kaamerasaare pisut viimistletud välimus.

Huawei pole veel nende seadmete hindu avaldanud, kuid ettetellimine peaks algama peagi. Kui kõik neli Huawei uusima mudelivaliku nutitelefoni toiteallikaks on tõepoolest Kirin 9000S, viitaks see ettevõtte usaldusele oma kiipide saagikuse suhtes ja kujutaks endast potentsiaalset väljakutset USA sanktsioonidele. Lisateavet nende seadmete kohta oodatakse septembri lõpus, vältides mugavalt konkurentsi iPhone 15-ga.

