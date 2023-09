Huawei nutitelefon Mate 60 Pro tutvustab Hiina koduseid tehnilisi võimalusi

Huawei Technologies Co on astunud märkimisväärse sammu Hiina edusammude tutvustamisel oma kodumaiste tehniliste võimaluste arendamisel oma uusima nutitelefonimudeliga Mate 60 Pro. Sellel nutitelefonil on lisaks Hiinas disainitud ja toodetud Kirini protsessorile silmapaistvalt suur osa Hiinas toodetud komponentidest.

TechInsightsi Bloombergi jaoks läbiviidud rebimise analüüs näitab, et Huawei hankis mitu komponenti Hiina ettevõtetelt. Mate 60 Pro sisaldab Beijing OnMicro Electronics Co. raadiosageduslikku esimoodulit, Hwa Create Co. satelliitside modemit ja Guangzhou Runxin Information Technology Co. RF-transiiverit. SK Hynix Inc. mälu on ainus. seni tuvastatud väliskomponent.

Tehnoloogiliste komponentide kodumaistest tarnijatest sõltumine on Huawei jaoks muljetavaldav saavutus, arvestades väljakutseid, millega ta silmitsi seisis pärast seda, kui USA sanktsioonid 2020. aastal täiustatud kiipide ja kiibi valmistamise turult ära lõigati. Ettevõte oli varem oluliste sidekiipide osas lootnud Ameerika tarnijatele. ja pidi otsima alternatiivseid vahendeid oma protsessorite ja traadita kiipide tootmiseks.

Vaatamata nendele raskustele õnnestus Huaweil luua peamiselt Hiinas toodetud komponentidega nutitelefon, mis demonstreeris oma võimet tehnoloogilises embargos ületada. Mate 60 Pro traadita ühenduse kiirus on võrdne 5G-seadmetega ja seadmel ei ole ebatavalist aku tühjenemist.

Siiski on küsimusi nende komponentide tootmismahu ja maksumuse kohta. Huawei peab konkureerima väljakujunenud mängijatega, nagu Apple ja Samsung, kelle nutitelefonid kasutavad kiipe, mis on Huawei uusimast pakkumisest vähemalt kaks põlvkonda ees. Sellegipoolest on riigimeedia tähistanud Mate 60 Pro väljalaskmist ilma üksikasjalike spetsifikatsioonideta kui tõendit selle kohta, et USA jõupingutused piirata Hiina juurdepääsu kõrgtehnoloogiatele on ebaõnnestunud.

Mate 60 Pro edul võib olla märkimisväärne mõju Huaweile ja Hiina nutitelefonide turule. Analüütikute hinnangul võib Huawei 5 miljonit ühikut müües kannibaleerida 38% iPhone'i müügist Hiinas. Tarnepiirangud ja madal tootmistootlus suurendavad aga ebakindlust Huawei suutlikkuses nõudlust rahuldada.

Kuna Huawei jätkab oma kodumaiste tehnoloogiliste võimalustega edasiminekut, jääb üle oodata, kuidas USA reageerib. Esindaja Michael McCaul on vihjanud, et Huawei tarnijad, nagu Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), võisid USA sanktsioone rikkuda. Nende arengute tulemustel võib olla kaugeleulatuv mõju nii Huaweile kui ka ülemaailmsele tehnoloogiatööstusele.

