Huawei Mate X5: uus kokkupandav telefon, millel on muljetavaldavad omadused

Huawei tõi Hiinas vaikselt turule oma uusima lipulaeva Huawei Mate X5. Kuigi ettevõte ei ole avaldanud telefoni protsessori üksikasju, on sellel 7.85-tolline LTPO OLED sisemine ekraan ja 6.4-tolline OLED LTPO välimine ekraan. Mate X5 on saadaval viies erinevas värvivalikus ja saadaval kahes salvestusvariandis. Telefoni hinna üksikasjad on veel avaldamata.

Huawei Mate X5 on selle aasta alguses Hiinas välja antud Huawei Mate X3 järeltulija. Kaheksatuumalise Snapdragon 8+ Gen 1 SoC-ga varustatud Mate X3 sai positiivseid hinnanguid. Äsja avalikustatud Mate X5 on saadaval värvivalikutes Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Gold, Aoyama Dai (roheline) ja Phantom Purple. Sellel on ka kaks salvestusvõimalust: 12 GB + 512 GB ja 16 GB + 512 GB. Lisaks on ainult Collector's Editioni jaoks saadaval kaks salvestusvõimalust: 16 GB + 512 GB ja 16 GB + 1 TB.

Huawei Mate X5-l on 7.85-tolline LTPO OLED sisemine paneel eraldusvõimega 2496 x 2224 pikslit. Selle puutetundlikkuse diskreetimissagedus on 240 Hz ja kuvasuhe 8:7.1. Kaaneekraan on 6.4-tolline OLED LTPO paneel, mille eraldusvõime on 2504 x 1080 pikslit, puutetundliku diskreetimissagedus kuni 300 Hz ja kuvasuhe 20.9:9. Telefon on varustatud kuni 16 GB muutmälu ja 1 TB sisseehitatud salvestusruumiga.

Kaamera võimaluste osas on Mate X5-l kolmekordne tagakaamera seadistus. See sisaldab võimsat 50-megapikslist esmast sensorit, 13-megapikslist ülilaiobjektiiviga sensorit ja 12-megapikslist sensorit koos periskoop-teleobjektiiviga, mis toetab optilist pildistabilisaatorit (OIS). Esiküljel on selfide tegemiseks 8-megapiksline kaamera.

Mate X5 toiteallikaks on 5,060 mAh aku, millel on 66 W juhtmega ja 50 W juhtmevaba kiirlaadimise tugi, mis tagab pikaajalise kasutuse. See töötab operatsioonisüsteemiga Harmony OS 4.0, mis on Huawei uusim operatsioonisüsteem. Telefon pakub erinevaid ühenduvusvõimalusi, nagu Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ja USB Type-C. Sellel on ka pritsmekindluse IPX8 reiting.

245 grammi kaaluva Mate X5 mõõtmed on kokkuvoldituna 156.9 mm x 72.4 mm x 11.08 mm ja lahtivoldituna 156.9 mm x 141.5 mm x 5.3 mm.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Huawei Mate X5 on muljetavaldav täiendus kokkupandavate telefonide turule. Oma vapustava ekraani, võimsa kaamera seadistuse ja kiire laadimisvõimalusega meelitab see kindlasti tehnikahuvilisi. Telefon jätkab Huawei traditsiooni pakkuda tipptasemel seadmeid, mis nihutavad nutitelefoni tehnoloogia piire.

