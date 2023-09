Muljetavaldavate funktsioonidega Huawei Mate 60 Pro+ tuleb Hiinas turule

Huawei avalikustas hiljuti oma Mate seeria uusima täienduse, Huawei Mate 60 Pro+. See uus mudel liitub varem turule tulnud Huawei Mate 60 ja Huawei Mate 60 Proga. Kuigi ettevõte pole protsessori üksikasju veel avaldanud, oletatakse, et telefone hakkab toiteallikaks olema ettevõttesisene Kirin 9000s SoC.

Huawei Mate 60 Pro+ uhkeldab suure 6.82-tollise OLED-ekraaniga ja 48-megapikslise peamise tagumise sensoriga. See toetab ka kiirlaadimist, kus on nii juhtmega (88 W) kui ka juhtmevaba (50 W) laadimise võimalused. Telefon on Hiinas eelbroneeritav kahe salvestusvariandiga – 16GB + 512GB ja 16GB + 1TB.

Tehniliste andmete osas on Huawei Mate 60 Pro+ 6.82-tolline LPTO OLED-ekraan, mille eraldusvõime on 1.5K ja värskendussagedus kuni 120 Hz. See on varustatud operatsioonisüsteemiga Harmony OS 4.0 ja sellel on määramata protsessor, 16 GB muutmälu ja kuni 1 TB sisseehitatud salvestusruumi.

Kaamera esiküljel on Huawei Mate 60 Pro+ kolmekordne tagakaamera seadistus, sealhulgas 48-megapiksline optilise pildistabilisaatoriga (OIS) põhisensor, 40-megapiksline ülilainurkobjektiiviga sensor ja 48-megapiksline kaamera. megapiksline ülimakro teleobjektiiv OIS-iga. Esikaameral on 13-megapiksline sensor.

Mate 60 Pro+ toiteallikaks on 5,000 mAh aku, mis toetab kiirlaadimist, sealhulgas 88 W juhtmega laadimist, 50 W juhtmevaba laadimist ja 20 W juhtmevaba pöördlaadimist. Telefon pakub ka erinevaid ühenduvusvõimalusi, nagu WiFi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, kahe satelliidi side ja USB Type-C. Sellel on turvalisuse tagamiseks ekraanisisene sõrmejäljeandur ning tolmu- ja pritsmekindluse reiting IP68.

Kui Huawei Mate 60 Pro+ hinda pole veel avalikustatud, siis praegu on see Hiinas eelbroneeritav nominaalsummaga 1,000 CNY (ligikaudu 11,300 XNUMX Rs).

Üldiselt tundub, et Huawei Mate 60 Pro+ on muljetavaldavate spetsifikatsioonide, kvaliteetse ekraani ja võimsa kaamera seadistusega funktsioonidest pakatav nutitelefon. See pakub täiustatud laadimisvõimalusi ja rohkelt salvestusvõimalusi. Huawei fännid võivad eeldada, et see seade pakub esmaklassilist kasutuskogemust.

