Kuidas esemeid oma kosmoselaeva lastiruumi teisaldada

Kas olete hiljuti omandanud esemeid, mida soovite oma kosmoselaeva lastiruumi hoida? Ärge muretsege, meil on teile üksikasjalik juhend, kuidas esemeid oma laeva hoiuruumi teisaldada.

1. samm: vajutage kontrolleri nuppu Start. Seda nuppu tähistab tavaliselt kolm vertikaalselt virnastatud horisontaalset joont. Seda nuppu vajutades avate põhiseaded.

2. samm: leidke ja valige suvand „Laeva”, mis asub tavaliselt ringi alumises vasakus servas.

3. samm: pärast laeva valimist peaksite nüüd nägema oma aktiivse kosmoselaeva pilti. Laeva lastiruumi juurde pääsemiseks vajutage kontrolleri nuppu X. Pidage meeles, et saate esemeid salvestada ainult aktiivsele laevale.

4. samm. Kui olete laeva lastiruumi sisenenud, võite kohata esemeid, mille olete kosmoselaeva tulistamise ajal omandanud. Oma tegelase inventarile lülitumiseks vajutage kontrolleri LB õla nuppu.

5. samm: oma tegelase loendist leiate loendi esemetest, mis on liigitatud erinevate jaotiste järgi, nagu relvad, kosmoselaevad, pakid, kiivrid, rõivad ja viskatavad esemed. Leidke kaup, mida soovite lastiruumi teisaldada.

6. samm: tõstke valitud üksus esile ja vajutage kontrolleri nuppu A. Kui kaup kaob, tähendab see, et see on edukalt lastiruumi üle viidud. Kui aga üksust ei edastata, on tõenäoline, et teie laeva varud on saavutanud maksimaalse mahutavuse.

7. samm. Et kontrollida, kas kaup on lastiruumis hoitud, vajutage uuesti kontrolleri nuppu LB. Kui olete juhiseid õigesti järginud, peaksite leidma valitud eseme oma laeva lastiruumis turvaliselt hoiustatuna.

Ja seal on see! Olete esemed edukalt oma kosmoselaeva lastiruumi teisaldanud. Nüüd saate tohutut universumit uurides hõlpsasti oma inventari hallata ja korraldada.

