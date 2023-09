Kuidas mängida Starfieldi Xbox One'is ja mobiilis

Kui olete huvitatud Starfieldi mängimisest, kuid teil pole Xbox Series X/S või võimsat arvutit, ärge muretsege! Mängu saate endiselt mängida oma Xbox One'is või mobiilseadmes.

Kas Starfield kasutab Xbox Cloud Gamingit?

Jah, Starfield on saadaval Xbox Cloud Gamingus. See tähendab, et saate mängida mis tahes seadmes, mis toetab Xbox Cloud Gamingut, sealhulgas Xbox One'is või mobiilseadmes. Kuid pidage meeles, et mängude voogesituse puhul võivad olla mõned piirangud. Kui teie Interneti-ühendus pole piisavalt tugev ja stabiilne, võite kogeda viivitust, uduseid visuaale, blokeeritud artefakte ja halba heli. Kuid kui teil pole Xbox Cloud Gaminguga varem probleeme olnud, on voogedastusteenuse kasutamine Starfieldi mängimiseks mõistlik valik.

Kui soovite tõesti mängida Starfieldi Xbox Series X-s, kuid teil pole aega seda installida, saate seda mängida ka pilve voogesituse kaudu.

Kuidas mängida Starfieldi Xbox One'is

Starfieldi mängimiseks Xbox One'is saate seda voogesitada Xbox Cloud Gamingu kaudu, kasutades oma Xbox Game Pass Ultimate tellimust. Lihtsalt lülitage oma Xbox One sisse, minge Game Passi ja leidke Starfield. Kui olete mängu leidnud, klõpsake voogesituse alustamiseks nuppu "Esita". Mängu pole vaja installida!

Kuid pidage meeles, et mängude voogesitamine kasutab palju andmemahtu ja ribalaiust. Seega veenduge, et teil pole Interneti-ühenduse jaoks andmepiirangut.

Kuidas mängida Starfieldi mobiilis

Starfieldi mängimiseks oma mobiilseadmes peate installima Xbox Game Passi rakenduse Google Play poest (Androidile) või Apple App Store'ist (iOS-ile). Veenduge, et olete Xbox Game Pass Ultimate'i tellija.

Pärast rakenduse installimist logige oma Microsofti kontole sisse, kasutades sama kontot, mida kasutate Xbox Game Pass Ultimate eest tasumiseks. Otsige mängude loendist üles Starfield ja puudutage mängulehe avamiseks selle ikooni. Kui olete Game Pass Ultimate'i sisse logitud, näete lehel rohelist nuppu "Esita". Mängimise alustamiseks puudutage seda lihtsalt ilma installimist vajamata.

Oluline on märkida, et Starfieldi mobiilis mängimiseks on vaja kontrollerit. Saate kasutada Bluetoothi ​​kaudu ühendatud kontrollerit (nt Xboxi kontrollerit) või telefoni külge kinnitatavat kontrollerit.

Seega, isegi kui teil pole uusimat mänguriistvara, saate Xbox Cloud Gamingu kaudu nautida Starfieldi mängimist oma Xbox One'is või mobiilseadmes.

Mõisted:

– Xbox Cloud Gaming: Microsofti pilvemänguteenus, mis võimaldab mängijatel mänge voogesitada erinevatesse seadmetesse, sealhulgas Xbox One’i ja mobiilseadmetesse.

– Xbox Game Pass Ultimate: Microsofti pakutav tellimusteenus, mis annab mängijatele juurdepääsu mängude teegile, sealhulgas Starfieldile.

