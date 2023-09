Kuidas optimeerida salvestusruumi MacOS-i seadmetes

Kui teil on piiratud salvestusruumiga MacBook Pro või MacBook Air, teate, kui kiiresti see ruum täitub. MacOS-il on aga sisseehitatud funktsioon Optimize Storage, mis aitab säästa väärtuslikku ruumi kõvakettal. See funktsioon töötab koos funktsioonidega „Salvesta iCloudis” ja „Tühjenda prügikast automaatselt” ning see eemaldab automaatselt vaadatud Apple TV filmid ja telesaated ning säilitab ainult uusimad meilimanused, kui salvestusruumiga on probleeme. .

Salvestusruumi optimeerimise funktsiooni lubamiseks oma MacOS-seadmes toimige järgmiselt.

Veenduge, et teie seade töötaks MacOS-iga ja oleks värskendatud uusimale versioonile. Avage käivitusplaadist või menüüst Süsteemi sätted. Klõpsake vasakpoolsel külgribal "Üldine" ja seejärel "Salvestus". Klõpsake valikute loendis nuppu "Optimeeri" ja kinnitage oma valik.

Kui olete salvestusruumi optimeerimise lubanud, hakkab MacOS ruumi vabastama, eemaldades Apple TV+ videoandmed ja säilitades ainult kõige värskemad meilimanused. Kui vaatate sageli Apple TV+ või laenutate ja ostate Apple'i digipoest filme, võite märgata saadaoleva salvestusruumi märkimisväärset suurenemist.

Oluline on meeles pidada, et see funktsioon ei mõjuta teie allalaaditud või loodud videoid ning ostetud telesaateid või filme saab igal ajal uuesti alla laadida. Kui olete videomeediumi sage ostja või rentija, võib salvestusruumi optimeerimise funktsiooni kasutamine takistada teie MacOS-i seadme salvestusruumi liiga kiiret täitumist.

Allikad:

Allikas artikkel: Cliff Joseph / ZDNET

Märkus. URL-i allika linke pole esitatud