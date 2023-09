IPhone 15 kasutab USB-C: mida peate teadma

IPhone 15, Apple'i ikoonilise nutitelefoni uusim iteratsioon, on teinud suure muudatuse, mis võib mõnda kasutajat häirida. Euroopa eeskirjade täitmiseks on Apple asendanud Lightning-pistiku laadimiseks uue ovaalse kujuga USB-C-pistikuga. See tähendab, et kasutajad peavad oma Lightningu tarvikud, nagu laadimiskaablid ja kõrvaklapid, asendama uute USB-C-d kasutavate toodetega.

See üleminek meenutab seda, kui Apple 30. aastal 2012-kontaktiliselt pistikult Lightningi vastu vahetas, muutes paljud tarvikud aegunuks. Seekord on aga erinev see, et enamikul inimestel on USB-C-kaabel juba olemas. Paljud seadmed, sealhulgas kõrvaklapid, mängukonsoolid ja Apple'i enda MacBookid, kasutavad juba standardse laadimispordina USB-C.

USB-C-le üleminek on vastus Euroopa Liidu mandaadile, mille kohaselt peavad kõik nutitelefonide tootjad 2024. aastaks kasutusele võtma ühise laadimispistiku. Selle eesmärk on vähendada keskkonnajäätmete hulka, võimaldades tarbijatel kasutada vähem toitekaableid.

Kuigi laadimiskaablite standardimine on samm edasi, on oluline olla teadlik USB-C-kaablitega kaasnevatest võimalikest ohtudest. Erinevalt kvaliteetsetest laadijatest ei ole odavamatel USB-C kaablitel vajalikke kiipe, mis kaitseksid teie seadet voolukõikumiste eest. Telefoni kahjustamise vältimiseks on oluline investeerida usaldusväärsete kaubamärkide vastupidavatesse kaablitesse.

Samuti on oluline olla ettevaatlik USB-C-kaabli ühendamise kohta. Selle ühendamine telefoni vastuvõetavast kõrgema pingega allikatesse võib teie seadet kahjustada või isegi elektrilöögi saada. Telefoni ohutuse tagamiseks kasutage kvaliteetseid laadimisklotse.

IPhone'i kasutajatele, kes ei kavatse kohe uuendada, kuid vajavad siiski uusi laadijaid, on juhtmevaba laadimine kuluefektiivne alternatiiv. ELi mandaat kehtib ainult juhtmega ühenduste kohta, nii et juhtmevaba laadimisseadmed, nagu Apple'i MagSafe või juhtmevaba laadimispadjad ja alused, on endiselt sobivad.

Üldiselt peaks õige kaabli ja laadimisploki korral USB-C-le üleminek tooma eeliseid, nagu kiirem andmeedastus ja erinevate seadmete jaoks vajalike kaablite arvu vähenemine. See tähendab ka vähem kaableid, mida reisil või pendeldes kaasas kanda, kuna USB-C muutub tavalisemaks laadimisstandardiks.

Allikad:

