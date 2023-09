Kokkuvõte: Alates 2025. aastast on Fitbitiga Google'i konto kasutamine kohustuslik. Kuigi olemasolevad Fitbiti kasutajad ei pea oma andmeid kohe üle viima, saavad nad eeliste kasutamiseks teha seda kohe. Fitbiti andmete üleviimine Google'i kontole võimaldab ühekordset sisselogimist ja rakendab teie Fitbiti andmetele Google'i privaatsusfunktsioone. Oluline on märkida, et see üleviimine on püsiv ja seda ei saa tagasi võtta.

Migratsiooniprotsessi alustamiseks veenduge, et teie Fitbiti rakendus oleks värskendatud uusimale versioonile. Avage rakendus ja otsige viipa pealkirjaga "Fitbit on osa Google'i perekonnast". Kui näete seda viipa, puudutage "Alusta". Järgmisena valige saadaolevate valikute loendist oma Google'i konto. Kui teil pole sobivat Google'i kontot, saate luua uue.

Järgmises etapis vaadake üle ja kinnitage oma Fitbiti seadistus, sealhulgas oma profiiliteave ning tervise- ja heaoluandmed. Saate valida, milliseid andmeid soovite migreerida. Pärast teabe kinnitamist vaadake üle, kuidas Google Fitbiti andmeid kasutab, ja nõustuge tingimustega. Samuti on teil võimalus lisada oma terviseandmeid Google'i ja Fitbiti uurimisalgatustesse.

Lisaks võite soovi korral sünkroonida oma andmed Google'i Health Connect API-ga. Kui olete need sammud täitnud, puudutage migreerimisprotsessi lõpetamiseks nuppu "Valmis". Kogu protsess peaks kestma umbes viis kuni kümme minutit.

Pidage meeles, et kuigi üleviimine pole kohustuslik kuni 2025. aastani, võimaldab varajane üleviimine kasutada Fitbitiga Google'i konto kasutamise eeliseid. Tasub kaaluda, kas plaanite Fitbiti või Pixel Watchi seadmete kasutamist pikemas perspektiivis jätkata.

Märkus. Fitbiti tervise- ja heaoluandmeid ei saa kasutada Google'i reklaamide sihtimiseks Google'i Fitbiti hankimise regulatiivsete tingimuste osana.

Allikad: The Verge