Kuidas hankida Starfieldis laevaosi

Laevaosad on mängus Starfield olulised elemendid, kuna need parandavad olulise osa teie laeva kerest ja võimaldavad teil oma uurimistööd jätkata. Kuid kuna igaüks neist on 10.00, saate seikledes kaasas kanda vaid piiratud arvu neid osi. Seetõttu on oluline teada, kuidas neid rohkem hankida.

Starfieldis on laevaosade hankimiseks mitu võimalust. Esiteks saate neid osta erinevatelt müüjatelt ja kauplustelt. Need osad kuvatakse nende olulisuse tõttu tavaliselt nende kaubaloendi ülaosas või selle lähedal. Mõned tuntud kohad, kust saate osta laevaosi, on Jemison Mercantile New Atlantises, Newill's Goods in Neon ja Shepherd's General Store Akilas. Lisaks on Trade Authority kioskid, kaubalaevad ja kauplused usaldusväärsed allikad laevaosade ostmiseks. Teised potentsiaalsed müüjad võivad laevaosi kaasas kanda, seega tasub nende käest järele vaadata, kui vajate.

Lisaks laevaosade ostmisele võite neid leida ka uudistades ja rüüstades. Hoidke silma peal rüüstatavate hoiukonteinerite olemasolul, kuna need võivad sisaldada laevaosi. Mõnikord võite neid konteinereid otsides juhuslikult komistada laevaosadele. Lisaks võivad hävinud laevad anda ka laevaosi. Kuigi nad ei kuku neid alati maha, tasub siiski kontrollida iga alla kukkunud laeva. Eelkõige Crimson Fleeti laevadel on suurem tõenäosus, et laevaosad kukuvad maha.

Kui puutute kokku sõbraliku fraktsioonilaevaga, mis tegeleb koeravõitlusega, on teil võimalus paluda nende päästmise eest tasu "mõned täiendavad remondidetailid". See on suurepärane viis tasuta laevaosade hankimiseks, kuna enamik laevu on valmis teile osad pakkuma.

Pidage meeles, et lisaks nendele meetoditele saate maksta ka laevaremondi eest, rääkides laevateenuste tehnikuga linna dokkimisväljakul või laevateenuste hoones.

Olge hästi varustatud laevaosadega, et teie laev püsiks suurepärases seisukorras, kui avastate Starfieldi tohutuid piirkondi. Head seiklemist!

