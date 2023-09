iOS 17: kuidas luua kohandatud kontaktide plakateid ja jagada kontakte NameDropi abil

By

Peagi ilmub koos Apple'i uue tootevalikuga ka uusim iPhone'i operatsioonisüsteem iOS 17. See värskendus tutvustab mitmeid põnevaid funktsioone, mis võimaldavad kasutajatel kohandada oma iPhone'i nagu kunagi varem. Üks tähelepanuväärne funktsioon on võimalus luua iga kontakti jaoks ainulaadne "plakat". See kohandatav pilt täidab teie ekraani, kui olete selle inimesega kõnes või kui ta teile helistab.

Kontakti plakati loomiseks puudutage lihtsalt kontakti profiilis valikut „Kontaktfoto ja plakat”. Sealt saad valida plakati tausta. Valikud hõlmavad foto, värvilise tausta, memoji või monogrammi kasutamist. Saate kohandada kontakti nime välimust, sh fonti ja värvi. Taustapilti saab redigeerida ka seda kärpides, filtreid rakendades või tausta eemaldades.

iOS 17 tutvustab ka uut funktsiooni nimega NameDrop, mis võimaldab kasutajatel kiiresti oma kontaktteavet jagada ilma nimesid ja telefoninumbreid käsitsi sisestamata. NameDropi kasutamiseks peavad kasutajad hoidma oma iPhone'e lähestikku, sarnaselt Apple Pay kasutamisega. Ilmub hüpikaken saadud kontaktandmetega, mis pakub vastuvõetud kontaktandmete muutmise võimalust.

Kontakti plakati värskendamine iOS 17-s on sama lihtne, kui järgige selle loomise algseid samme. Avage lihtsalt rakendus Telefon, leidke kontakt, mida soovite redigeerida, ja puudutage soovitud värskenduste tegemiseks valikut „Võtke ühendust plakati ja fotoga”. Lisaks saavad kasutajad luua enda jaoks kontakti plakati ja foto, avades rakenduses Telefon oma kontaktikaardi ja puudutades valikut Minu kaart.

Pange tähele, et kontaktide plakateid saab teistega jagada, kuid kasutajatel on võimalus automaatne jagamine keelata. Kahjuks on NameDrop praegu saadaval ainult kontaktide jagamiseks ühilduvate Apple'i seadmete vahel ja pole Androidi kasutajatele saadaval.

