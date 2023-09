Kuidas vältida Starfieldis ülekoormamist

Starfield, Bethesda uusim RPG, on tohutu mäng, mis on täis ülesandeid, esemeid ja tulnukaid. Siiski on lihtne tunda end ülekoormatuna ega suuda kiiresti reisida või spurtida. Aga ära karda! Selle masendava olukorra vältimiseks on viise.

Esiteks lõpetage haaramine kõigest, mida ette näete. Kuigi on ahvatlev koguda iga väikest eset, pole see vajalik. Madala väärtusega esemete müümine ei too palju kasumit, seega keskenduge ülesannete täitmisele ja selle asemel suure väärtusega esemete müümisele. Jätke rämps maha ja säästke end vaevast.

Järgmisena suurendage oma kandevõimet. Starfieldis, nagu ka teistes Bethesda mängudes, on teatud statistika oluline. Kandevõime suurendamine võimaldab teil kanda rohkem, ilma et peaksite end üle koormama. Alustage lihvimist varakult, et avada kõrgemad tasemed ja säästa aega pikemas perspektiivis.

Muutke harjumuseks regulaarselt kontrollida, kas teie laos on raskeid esemeid. Varude sorteerimine kaalu järgi aitab teil neid üksusi tuvastada ja hallata. Pöörake erilist tähelepanu laevaosadele, mis on rasked, kuid sageli tähelepanuta jäetud, kuna need liigitatakse abivahendite hulka. Hoidke laevaosi oma laeval, selle asemel, et neid kaasas kanda.

Valige kasutamiseks mõned relvad ja müüge või hoidke ülejäänud. See võimaldab teil keskenduda oma oskustele, kanda vähem laskemoona ja vältida mitme relvaga koormamist. Kasutage ka oma laeva lastiruumi, et hoida ressursse, väärisesemeid ja esemeid, mis võtavad teie laoseisus ruumi.

Hoidke silma peal skafandritel, mis pakuvad täiendavat salvestusmahtu. Need ülikonnad võivad oluliselt suurendada teie kandevõimet ja muuta teie seiklused paremini juhitavaks. Lisaks, kui teil on kaaslane, kasutage nende laoruumi raskuse hajutamiseks ja koorma kergendamiseks.

Kui muu ei aita, kasutage kandevõime ajutiseks suurendamiseks kemikaale või alkoholi. Kasutage neid siiski säästlikult ja pidage meeles kõiki negatiivseid mõjusid, mida need teie iseloomule võivad avaldada.

Järgides neid näpunäiteid ja nippe, saate vältida Starfieldi ülekoormamist ja nautida sujuvamat mängukogemust.

