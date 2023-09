Kuidas vältida Starfieldis ülekoormamist

Starfield, Bethesda uusim RPG, on tohutu mäng, mis on täis ülesandeid, tulnukate kohtumisi ja hulgaliselt kogutavaid esemeid. Lihtne on end kaasa haarata ja end liigse rämpsuga üle koormata, mis muudab mängus vaba liikumise keeruliseks. Mõne näpunäite ja näpunäidetega saate seda masendavat olukorda siiski vältida.

Esiteks keskenduge oma kandevõime suurendamisele. Suurendage statistikat, mis võimaldab teil kanda suuremat raskust ilma ülekoormamata. See on kasulik kogu teie reisi vältel ja säästab teie aega pikemas perspektiivis. Lisaks kontrollige regulaarselt oma laoseisu raskete esemete suhtes, mis võtavad tarbetult ruumi. Sorteerige oma varud kaalu järgi ja vabanege esemetest, mis teid koormavad.

Üks levinud ülekoormamise süüdlane on laevaosad. Kuigi need esemed on kasulikud teie laeva parandamiseks lahingu ajal, kaaluvad need igaüks 10 kg. Kontrollige kindlasti oma varud üle ja hoidke neid suuremahulisi esemeid oma laevas, selle asemel, et neid kaasas kanda.

Kui tegemist on relvadega, valige mõned lemmikud ja müüge või hoidke ülejäänud. See aitab teil oma oskusi spetsialiseeruda, kanda vähem laskemoona ja vältida paljude relvade korraga haldamist. Hoidke üleliigsed esemed oma laeva lastiruumi, et vabastada oma laoseisus ruumi. Kasutage Bethesda kiirklahvi, et kiiresti oma laevale ressursse ja väärisesemeid saata.

Hoidke silma peal skafandritel, mis pakuvad lisaruumi. Need võivad oluliselt suurendada teie kandevõimet ja aidata leevendada liigsete esemete koormat. Kui teil on mängus kaaslane, kasutage nende laoruumi oma koormuse kergendamiseks.

Lõpuks, kui leiate, et olete endiselt ülekoormatud, kaaluge kandevõime ajutiseks suurendamiseks keemiaravi või märjuke kasutamist. Need esemed pakuvad ajutist lahendust ja neid tuleks kasutada säästlikult.

Neid näpunäiteid järgides saate Starfieldis oma laoseisu tõhusalt hallata ja vältida ülekoormamist. Nautige oma reisi läbi Bethesda tohutu avatud maailma RPG!

Allikad:

– Allikas: originaalartikkel