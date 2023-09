Sony võib välja anda Horizon Forbidden West täisversiooni

Vastavalt Singapuri reitingunõukogu nimekirjale töötab Sony kuulduste kohaselt Horizon Forbidden West Complete Editioni kallal. Väidetavalt sisaldab kogumik nii originaalset seiklusmängu Horizon Forbidden West kui ka selle Burning Shoresi laiendust. Selle väljaande platvorme pole loendis mainitud, kuid see on eeldatavasti saadaval PlayStation 5-s, kuna Burning Shoresi laiendus oli ainult sellele konsoolile.

2022. aasta veebruaris ilmunud Horizon Forbidden West pälvis kriitikutelt kõrget kiitust. IGN-i arvustus andis mängule 9/10, kirjeldades seda kui "triumfaalset kombinatsiooni haaravast võitlusest, tipptasemel olenditest ja tegelaskujudest ning kütkestavast avatud maailmast". 2023. aasta aprillis käivitunud Burning Shoresi laiendus võeti samuti positiivselt vastu IGN-i hinnanguga 8/10.

Kuigi Sony pole Complete Editioni veel kommenteerinud, väärib märkimist, et ettevõte on järk-järgult laiendanud oma kohalolekut arvutiplatvormil. 2020. aastal teisaldas Sony Horizon Zero Dawni arvutisse, kolm aastat pärast selle esmast väljaandmist PlayStation 4-le. See tähistas Sony strateegias olulist nihet, kuna ettevõte oli varem keskendunud konsooli eksklusiivsusele.

PlayStationi tegevjuht Jim Ryan on märkinud, et Sony ei kavatse oma mängude arvutiversioone välja anda samal päeval, kui nende konsool välja tuleb. Siiski tunnistas ta mängude arvutisse teisaldamise edu paar aastat pärast nende esmast väljaandmist. Xboxi juht Phil Spencer on kritiseerinud Sony järkjärgulist arvutite väljalaskegraafikut, tõstes esile Xboxi lähenemist samaaegsetele väljalasetele arvuti-, konsooli- ja pilveplatvormidel.

Praeguse seisuga pole Sony Horizon Forbidden West Complete Editioni kohta ametlikku teadaannet teinud, kuid fännid ootavad põnevusega täiendavaid üksikasju.

