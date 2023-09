Honor 90 5G tuleb Indias turule septembris

By

Algselt mais Hiinas välja antud Honor 90 5G on valmis India turule jõudma. Indias telefoni müügi eest vastutav ettevõte HTech India kinnitas India variandi peamised tehnilised andmed. Sarnaselt Hiina kolleegiga saab India varianti toiteallikaks Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC ja sellel on 5,000 mAh aku koos 66 W kiirlaadimise toega.

Honor 90 5G ametlik tooteleht India veebisaidil paljastab muid olulisi üksikasju. Telefon on saadaval erinevates värvivalikutes, sealhulgas teemanthõbe, smaragdroheline, kesköömust ja paabulinnu sinine. Telefoni India variandi Amazoni mikrosait viitab sellele, et see pakub erinevaid RAM-i ja salvestuskonfiguratsioone vahemikus 8 GB + 256 GB kuni 12 GB + 512 GB koos võimalusega laiendada vRAM-i 7 GB võrra.

Honor 90 5G India variant töötab operatsioonisüsteemiga Magic OS 7.1, mis põhineb Android 13-l. Sellel on 6.7-tolline AMOLED-ekraan eraldusvõimega 1.5K ja värskendussagedus kuni 120Hz.

Telefon on varustatud kolmekordse tagakaamera seadistusega, mis koosneb 200-megapikslisest Honor Image Engine toega põhisensorist, 12-megapikslisest ülilainurkobjektiivist ja 2-megapikslisest makroobjektiivist. Eesmine kaamera, mis asub keskele joondatud auguga pesas, on varustatud 50-megapikslise sensoriga.

Seadme toiteallikaks on 5,000 mAh aku, mis toetab 66 W kiirlaadimist C-tüüpi USB-pordi kaudu. Honor väidab, et telefon suudab käitada 20 tundi kohalikke 720p videoid, pakkudes kauakestvat jõudlust. Ühenduvuse osas toetab Honor 90 5G 5G, 4G LTE, kaheribalist Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC ja GPS-i.

Honor 90 5G eeldatav hind Indias on umbes Rs. 35,000 XNUMX.

Allikad: HTech India, Amazon, Honor India

Märkus. Allikate jaoks ei esitatud URL-e.