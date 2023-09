HMD Global teatas nutitelefonide portfelli laiendamisest

Nokia kaubamärgi taga olev sõltumatu Soome ettevõte HMD Global kavatseb laiendada oma nutitelefonide portfelli, tuues turule oma HMD kaubamärgi all olevaid telefone. Selle teate tegi Jean-Francois Baril, HMD Globali kaasasutaja, esimees ja tegevjuht.

Barili sõnul eksisteerivad nii HMD kui ka Nokia telefonid koos ning kliendid võivad oodata koostööd uute põnevate partneritega. HMD Global on oma parandatavate Nokia seadmetega positsioneerinud end kõige kiiremini kasvavaks 5G nutitelefonide tootjaks ja jätkusuutlikkuse liidriks.

Nende saavutustega on HMD Global nüüd valmis iseseisvalt turule sisenema ja looma uut tarbijate vajadustele keskendunud telekommunikatsioonimaailma. Ettevõte on uhke selle üle, et on üks suurimaid nutitelefonide tootjaid Euroopas ja plaanib pakkuda kvaliteetseid ja taskukohaseid mobiilseadmeid tarbijatele üle maailma.

Kuigi teadaandes ei esitatud konkreetseid üksikasju ega ajakava, on oodata, et HMD Global avaldab peagi rohkem teavet.

