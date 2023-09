Iisraeli ettevõttega NSO seotud nuhkvara kasutab Apple'i seadmetes esinevat viga

Digitaalse valverühma Citizen Lab teadlased avastasid nuhkvara, mis on nende arvates seotud Iisraeli ettevõttega NSO ja mis kasutab Apple'i seadmetes äsja avastatud viga. Pegasuse nime all tuntud nuhkvara leiti Washingtonis asuva kodanikuühiskonna grupi töötaja Apple'i seadmest. Citizen Lab teatas, et see juhtum rõhutab kodanikuühiskonna olulist rolli keeruliste küberrünnakute tuvastamisel.

Konkreetseid üksikasju mõjutatud isiku ja organisatsiooni kohta ei ole avaldatud. Siiski võib kõnealune viga ohustada iPhone'i, mis käitavad iOS-i uusimat versiooni (16.6), ilma ohvri sekkumiseta. Citizen Labi leidude tulemusena on Apple välja andnud uusi värskendusi, et haavatavused kõrvaldada.

NSO pressiesindaja ei kommenteerinud Citizen Labi läbiviidud uuringut kohe. Väärib märkimist, et NSO on olnud kontrolli all ja USA valitsuse poolt alates 2021. aastast musta nimekirja kantud väidetavate kuritarvituste, sealhulgas valitsusametnike ja ajakirjanike jälgimise tõttu.

Vastuseks avastusele on Citizen Lab kutsunud kasutajaid üles värskendama oma Apple'i seadmeid, et kaitsta end võimalike turvarikkumiste eest. Apple on kinnitanud vea olemasolu ja julgustanud oma kliente installima uusimaid tarkvaravärskendusi.

Kuigi see juhtum tekitab muret Apple'i seadmete turvalisuse pärast, rõhutab see ka küberturvalisuse teadlaste ja tehnoloogiaettevõtete vahelise jätkuva koostöö tähtsust. Sellised partnerlussuhted võivad aidata tuvastada ja kõrvaldada haavatavused enne, kui pahatahtlikud osalejad saavad neid ära kasutada.

Allikad:

– Citizen Lab: Digital Watchdog Group

– NSO: Iisraeli ettevõte, mis on spetsialiseerunud nuhkvarale

– Apple: tehnoloogiaettevõte ja seadmetootja