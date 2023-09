Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme kui Johnny Cage

By

Oodatud Mortal Kombat 1 peaks peagi ilmuma ning üks põnevamaid paljastusi on olnud näitleja ja võitluskunstniku Jean-Claude Van Damme kaasamine tegelaskuju Johnny Cage'i. Van Damme osalemine mängus on eriti oluline, kuna ta mängis võtmerolli Mortal Kombati enda loomisel.

Kui arendajad Ed Boon ja John Tobias Midway heaks töötasid, olid nad algselt pöördunud Van Damme poole, et mängida arkaadmängus. Näitleja aga keeldus pakkumisest, mistõttu Booni ja Tobiase asemel töötasid välja oma algse võitlusmänguprojekti. Selle otsuse tulemusel sündis lõpuks Mortal Kombat.

Nüüd, hiljutises esinemises vestlussaates Hot Ones, tutvustas Ed Boon esimest korda Van Damme'i Johnny Cage'i rollis. Intervjuu ajal arutas Boon näitleja ajalugu frantsiisiga, taludes samal ajal 71,000 XNUMX Scoville'i üksuse kuuma tiiva kuumust. Boon paljastas, et nad olid varem korduvalt üritanud Van Damme kaasata, kuid seekord said nad kulla ja õnnestus tema osalemine kindlustada.

Van Damme'i kui Cage'i katkendis näeme teda valmistumas oma Hollywoodi kodus võitlema teise Johnny Cage'i versiooniga. Kostüüm meenutab Van Damme nooremaid päevi, eriti tema rolle Bloodsportis ja Kickboxeris, kandes ikoonilist riietust, mis koosneb vööst, sussidest ja spandexpükstest.

Mortal Kombat 1-s on ka teisi tuttavaid kuulsusi, sealhulgas Megan Fox Nitara rollis, John Cena Peacemakerina, Antony Starr Homelanderina ja JK Simmons Omni-Mani häälena. Need tegelased on osa mängu esimesest Kombat Packist.

Fännid ootavad põnevusega Mortal Kombat 1 väljaandmist, mis peaks turule tulema 19. septembril Nintendo Switchi, PlayStation 5, Windows PC ja Xbox Series X jaoks. Varajane juurdepääs on saadaval viie päeva jooksul Premium Editioni kaudu, mis sisaldab mängu. , esimene Kombat Pack ja Jean-Claude Van Damme Johnny Cage'i nahk.

