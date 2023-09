"Jean-Claude Van Damme debüteerib Johnny Cage'ina filmis Mortal Kombat 1"

Mängus Mortal Kombat 1 on ette nähtud põnevad kuulsused, sealhulgas JK Simmons, John Cena ja Megan Fox. Mängu üks tähelepanuväärsemaid täiendusi on aga 80ndate märulitäht Jean-Claude Van Damme, kes astub üles Johnny Cage'ina. Sarja kaaslooja Ed Boon jagas võrgus Van Damme'i mängusisest sarnasust, paljastades tema tegelaskuju välimuse.

Huvitava turunduse käigus esines Boon hiljuti YouTube'i saates "Hot Ones", mida juhtis First We Feast. Oma 14-minutilise esinemise ajal arutas Boon Mortal Kombat 1 ja sarja ajalugu, proovides erinevaid ägedaid kastmeid kanatiibadega. Videos esitati ka mõned mängukaadrid, sealhulgas põgus pilguheit Van Damme tegelaskujule 5:52 juures. Klipis pumpab Van Damme õhku, pöörab lindu ja on silmatorkavalt sarnane oma noorema minaga.

Boon jagas ka intrigeerivat lugu sellest, kuidas Van Damme osalemine mängus Mortal Kombat 1 toob sarja täisringi. Ta paljastas, et mäng sai alguse NetherRealm Studiosi ebaõnnestunud katsetest luua umbes 30 aastat tagasi Jean-Claude Van Damme'i ümber keskenduv mäng. Vaatamata Van Damme esialgsele vastupanule õnnestus meeskonnal lõpuks tema osalemine kindlustada, luues arendusmeeskonnale põneva hetke.

Van Damme Johnny Cage'i rollis on osa Mortal Kombat 1 käivitamispäeva Kombat Pack DLC-st, mis avaldatakse 19. septembril PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switchi ja PC jaoks.

