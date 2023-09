Forza Motorspordi praktiline eelvaade: mida oodata

Kokkuvõte: Pärast kuueaastast vaheaega on Forza Motorsport lõpuks naasmas uue osamaksega, mis tuleb välja 10. oktoobril 2023. Mängu eelvaade annab ülevaate uutest funktsioonidest ja täiustustest, mida mängijad võivad oodata. Eelvaade keskendub esialgne mängitav sissejuhatus, mis sisaldab Chevrolet Corvette E-Ray ja Cadillac V-Series.R, samuti kolme võistluse õpetuse seeriat. Mängu käik tutvustab uusi lugusid, sealhulgas Hakone ringrada, ning tõstab esile täiustatud graafikat ja tähelepanu detailidele. Üks märkimisväärne muudatus on uus lähenemine karjäärirežiimile, kus versiooniuuendused avatakse krediitidega ostmise asemel mänguga teenitud autopunktide abil. Eelvaade mainib ka harjutuste ja mikrosektorite lisamist ringradadele, pakkudes kaasahaaravamat ja väljakutsuvamat võidusõidukogemust. Mängijad saavad valida ka oma stardipositsiooni ruudustikus, mis võimaldab isikupärastatud võidusõidukogemust. Artikli lõpetuseks mainitakse, et eelvaade piirdub õpetusseeriaga, seega tuleb veel arutada mängu muid aspekte, nagu mitmikmäng ja vabamäng.

Mõisted:

– Forza Motorsport: populaarne võidusõidusimulatsiooni videomängusari, mille on välja töötanud Turn 10 Studios ja avaldanud Xbox Game Studios.

– Chevrolet Corvette E-Ray: Chevrolet’ toodetud hübriidne nelikveoline sportauto, mis on üks Forza Motorspordi katteautodest.

– Cadillac V-Series.R: Cadillaci toodetud sportlik prototüüp võidusõiduauto, mis on tuntud oma jõudluse ja edu poolest sellistel võistlustel nagu Le Mansi 24 tunni sõidud.

– Hakone ringrada: Jaapanis asuv väljamõeldud rada, mida tutvustati uues Forza Motorsportis.

– Autopunktid: Forza Motorspordis mängimise kaudu teenitud valuuta, mida kasutatakse üksikute autode versiooniuuenduste avamiseks.

