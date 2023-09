Iirimaa võtab omaks sularahata trendi: mida see tarbijate jaoks tähendab?

By

Iiri klientidel palutakse sularaha kasutamise asemel üha enam maksta elektrooniliselt. Paljud ettevõtted, sealhulgas Ryanair ja elustiilipood Oliver Bonas, on otsustanud minna täiesti sularahata. 2022. aastal tasuti Iirimaal 54% tehingutest sularahas, võrreldes selliste riikidega nagu Itaalia, Hispaania ja Saksamaa, kus sularahakasutus oli endiselt kõrgem.

Digimaksete poole liikumine toob kaasa mugavuse ja kaotab vajaduse sularaha kaasas kanda, kuid tekitab ka muret. Privaatsus on oluline probleem, mis tekitab muret digitaalsete varguste, pettuste ja isikuandmete jagamise pärast. Sularaha on digitaalselt marginaliseeritud ja haavatavate jaoks endiselt hädavajalik. See pakub ettenägematut olukorda, kui elektroonilised maksesüsteemid ebaõnnestuvad, ja pakub suuremat kontrolli kulutuste üle, eriti euroalast väljapoole reisides.

Vaatamata digimaksete mugavusele ei nõua seaduslike maksevahendite seadused ettevõtetelt alati sularaha vastuvõtmist. 2010. aastal soovitas Euroopa Komisjon eurotsoonis sularaha "kohustuslikku vastuvõtmist", kuid lubas ka erandeid. Pakkujad võivad sularahast keelduda erandjuhtudel, näiteks pakkuda alla 5-eurose võla tasumist 200-eurose rahatähega. Iirimaal reguleerib sularaha kasutamist lepinguõigus ja ettevõtted võivad teatud tingimustel sularahamaksetest keelduda.

Kuigi liikumine sularahavaba ühiskonna poole pakub eeliseid, on oluline arvestada selle mõjuga erinevatele tarbijarühmadele. Privaatsus ja juurdepääsetavus jäävad käimasoleva ülemineku kriitilisteks teguriteks.

Allikad: Central Bank of Ireland, Euroopa Komisjon