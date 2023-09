Filmifotograafia taassünd: loov põgenemine digimaailmast

By

Kokkuvõte: Filmifotograafia elavneb, kuna üha suurem hulk kunstnikke valib selle oma ainulaadse nägemuse väljendamiseks ja analoogfilmitööstuse elus hoidmiseks. Atraktiivsus seisneb võimes pakkuda fotograafias lõbusat ja eksperimentaalset lähenemist, aga ka ootusärevust ja üllatust, mis kaasneb filmi arendamise ootamisega.

Austinis asuv fotograaf Kat Swansey on osa sellest trendist, pildistades eranditult filmilindile. Ta hindab käsitsi protsessi ja vajadust hoolikalt komponeerida iga võte, reguleerides teravust ja ava täpselt. Swansey valik filmida filmida on tahtlik otsus säilitada fotograafia kunstilisus ja käsitöö.

Lomography, kunstnike kollektiivist üles ehitatud ettevõte, on mänginud filmitööstuse toetamisel olulist rolli. Nad pakuvad mitmesuguseid filmivarusid, sealhulgas toonitud valikuid, mis võimaldavad fotograafidel lisada oma tööle kunstilist hõngu. Ameerika Ühendriikide lomograafia peadirektor Birgit Buchart rõhutab, et filmifotograafia eesmärk ei ole reaalsuse kõrgeima kvaliteediga kujutamise poole püüdlemine, vaid selle kasutamine loomingulise tööriistana igapäevaelus.

Filmifotograafia võlu peitub protsessis endas. Erinevalt digifotograafiast nõuab see kannatlikkust ja valmisolekut oodata filmi ilmutamist. See ootusärevus lisab elevust ja üllatust, kui fotograafid saavad oma pildid kätte. Võimalus saavutada unikaalseid värve ja efekte, mida ei ole digifotograafias lihtne korrata, on veel üks aspekt, mis tõmbab kunstnikke filmima.

Filmifotograafia taaselustamine annab tunnistust analoogprotsesside kestvast võlust digitaalmaailmas. See pakub loomingulist põgenemist moodsa tehnoloogia kohese rahulduse eest ning naasmist tähelepaneliku ja tahtliku lähenemise juurde piltide jäädvustamisel.

Mõisted:

– Filmifotograafia: piltide jäädvustamise protsess fotofilmiga, mis nõuab käsitsi teravustamist, ava reguleerimist ja filmi töötlemist pimedas ruumis.

– Analoogfilmitööstus: tööstus, mis tegeleb fotofilmide loomise, tootmise ja levitamisega.

