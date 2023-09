Vabariiklaste seadusandjad tutvustavad keskpanga digitaalse valuuta blokeerimise seaduseelnõu

USA vabariiklastest seadusandjad ei ole raisanud aega, et tuua parlamendile vastu õigusakte, mille eesmärk on blokeerida keskpanga digitaalse valuuta (CBDC) kasutuselevõtt. House Majority Whip Tom Emmer võtab uuesti kasutusele keskpanga digitaalse valuuta järelevalvevastase osariigi seaduse, mille eesmärk on takistada Föderaalreservil ja selle liikmespankadel dollari digitaalse versiooni väljastamist ja selle kasutamist rahapoliitika elluviimiseks.

CBDC-d on viimastel aastatel populaarsust kogunud – koguni 130 riiki, mis esindavad 98% maailma majandusest, on uurinud oma valuutade digitaalseid versioone. Need on aga krüptoentusiastide ja konservatiivide seas vastuolulised, sest erinevalt traditsioonilistest krüptovaluutadest loovad CBDC-d rahalise sideme erakodanike ja valitsuse vahel.

Üks peamisi murekohti on see, et valitsused saavad kasutada CBDC-sid erakodanike finantsandmetele piiramatu juurdepääsu saamiseks, mis põhjustab muret tõhustatud järelevalve pärast. Kriitikud väidavad, et potentsiaalne juurdepääs kasutajaandmetele ja nende kasutamine kaalub üles madalate tehingukulude ja suurema rahalise kaasatuse eelised.

Bideni administratsioon on teatanud, et CBDC väljaandmist ei plaanita, kuid GOP seadusandjad on endiselt skeptilised seoses Föderaalreservi algavate sammudega, nagu uuringud ja pilootprogrammid, et uurida CBDC rakendamise võimalust.

House Majority Whip Tom Emmeri uuendatud seaduseelnõu eesmärk on käsitleda arenevat digitaalsete varade poliitikat. Sellega kehtestatakse keeld "vahendatud CBDC-dele", mida annab välja föderaalreserv, kuid mida haldavad jaepangad ja muud finantsasutused, mitte otse Föderaalreservi. See on mudel, mida Hiina kasutab oma digitaalse jüaani jaoks.

Eelnõuga eemaldatakse ka säte, mis kohustab Fedi teatama CBDC pilootprogrammidest või -uuringutest Kongressile, kuna neid küsimusi käsitletakse eraldi seaduseelnõudes. Kuigi CBDC-vastased õigusaktid sel aastal senati ja Valge Maja demokraatliku kontrolli tõttu tõenäoliselt vastu ei võeta, loodavad eelnõu pooldajad tõsta üldsuse teadlikkust CBDC-de võimalikest varjukülgedest.

Uuendatud seaduseelnõu esitatakse enne House Financial Services allkomitee kuulamist CBDCde teemal ning väärtpaberi- ja börsikomisjoni esimees Gary Gensler peaks senati panganduskomitee ees tunnistama oma lähenemisviisi digitaalsete varade reguleerimisele.