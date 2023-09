Verizon avaldas, et Google Pixel Watch saab plaanide kohaselt uue tarkvarauuenduse, mille versioon on RWDC.230905.003, mis sisaldab septembrikuu Androidi turvaparandust kelladele. Väljalaskekuupäevaks on märgitud 11. september, mis näitab, et värskendus peaks olema kasutajatele saadaval juba täna.

Kuigi täiendavaid üksikasju ei esitatud, eeldatakse, et värskendus keskendub peamiselt Androidi uusimatele turvapaikadele, mis viitab sellele, et tegemist võib olla suhteliselt väikese värskendusega. Täiendav teave või Google'i ametlikud teadaanded vabastamise kohta pole praegu teada.

Väärib märkimist, et Google on kinnitanud Pixel Watchi versiooni RWDC.230905.003 kasutuselevõttu, mis hõlmab nii LTE kui ka Bluetoothi/WiFi mudeleid.

Uuendust innukalt ootavad kasutajad võivad proovida seda alla laadida traditsioonilise Wear OS-i värskenduste koputamise meetodiga. Kui saab lisateavet või kui Google tegeleb väljalasega, värskendame seda postitust vastavalt.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Google Pixel Watch saab septembrikuu Androidi turvapaiga, nagu Verizon paljastas. See värskendus, mille versioon on RWDC.230905.003, pakub Pixel Watchi jaoks kõige ajakohasemaid turbetäiustusi. Kasutajad saavad värskendust käsitsi kontrollida Wear OS-i värskenduse puudutamise triki abil või oodata, kuni see automaatselt välja käiakse.

Mõisted:

– Pixel Watch: Google'i välja töötatud kantav seade, mis on loodud pakkuma erinevaid nutikella funktsioone.

– Androidi turvapaik: Google'i välja antud värskendus turvaaukude parandamiseks ja Android-seadmete turvalisuse suurendamiseks.

– Verizon: telekommunikatsiooniettevõte, mis pakub mobiiltelefoniteenuseid ja juhtmeta tooteid.

