Android avalikustab uuendatud identiteediga brändimuutuse

Google on Android 14 turuletoomiseks valmistudes teinud Androidile oma esimese brändimuutuse nelja aasta jooksul. Uuendatud identiteet joondab Androidi kaubamärgi Google'i omaga paremini, rõhutades nende omavahelist seotust. Kõige märgatavam muudatus on üleminek väikeste tähtedega "android" asemel "Android", lisades sellele sõnale rohkem kaalu ja rõhutades selle staatust Google'i tootena.

Ikooniline bugdroid-maskott, mis on aastaid olnud Androidi sümbol, jääb muutumatuks, kuid on selle brändivärskenduse jaoks muudetud 3D-kunstiteoseks. Vaatamata kõne puudumisele on bugdroid ülemaailmselt tunnustatud ja see kehastab Androidi vaimu.

Värskendatud Androidi kaubamärki rakendatakse seadmetes ja platvormidel selle aasta lõpus, mis langeb kokku Android 14 ja Pixel 8 seeria väljalasetega. See ümberkujundatud identiteet tugevdab tugevat seost Androidi ja Google'i vahel, rõhutades Google'i rakenduste ja teenuste tähtsust Androidi ökosüsteemis.

Lisaks brändi ümberkujundamisele tutvustab Google Androidile mõeldud kvartalifunktsioonide languse kaudu uusi funktsioone. Need täiustused hõlmavad vidinat Assistance At a Glance ja võimalust lisada Walletile QR-koodi ja vöötkoodi pääsmeid, mis suurendab veelgi Androidi kasutajate mugavust ja funktsionaalsust.

Selle brändivärskenduse ja jätkuvate uuendustega on Android ja Google valmis tulevikuks, tagades, et mõlemad kaubamärgid arenevad edasi ja vastavad kasutajate vajadustele kogu maailmas.

Mõisted:

– Android: Android on Google'i välja töötatud mobiilne operatsioonisüsteem.

– Brändi ümberkujundamine: brändi visuaalse identiteedi ja brändielementide ümberkujundamine või värskendamine, et viia need vastavusse selle praeguste eesmärkide ja positsioneerimisega.

– Bugdroid: bugdroid on Androidi maskott, roheline robot, mis esindab Androidi operatsioonisüsteemi ja selle kogukonda.

– QR-kood: QR-kood on teatud tüüpi vöötkood, mis sisaldab kodeeritud teavet ja mida saab skannida nutitelefoni või QR-koodi lugeja abil.

– Pixel 8 seeria: Pixel 8 seeria viitab eelseisvatele nutitelefonidele, mille Google väljastab Pixeli kaubamärgi all.

Allikad: selles artiklis olev teave põhineb allikaartiklil ja üldistel teadmistel.