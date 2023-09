Google teatab Pixel 8 Pro ja Pixel Watch 2 enne 4. oktoobri sündmust

Google jagas hiljuti enne oma 8. oktoobril toimuvat üritust teaservideot pealkirjaga "The W4 is Almost Over". Video esitleb Pixel 8 Pro ja Pixel Watch 2. Ettevõtte tuttav neljavärviline logo pöörleb, kuni "oo" moodustab 8, kuvades sinise/rohelise/lilla paleti, mida tavaliselt seostatakse generatiivsete AI-tehnoloogiatega nagu SGE ja Aidake mul kirjutada. Juuresolevas pealdises mainitakse lõbusalt, et selle segmendi ajal tekib "ambient electro biit ootusega".

Seejärel pakub tiiservideo lähivaadet portselanist/valgest Pixel 8 Prost ja selle kaamerast, mis näitab, et ettetellimine on saadaval 4. oktoobril. Lisaks esitleb video lühidalt Pixel Watch 2, mis näib olevat sarnane. selle eelkäija sama ribapistiku ja kuplikujulise disainiga. Videost jääb arusaamatuks, kas seade on teatud nurkade alt õhemaks muutunud.

Eelkõige tundub Pixel Watch 2 pöörleva kroonkujundus esimese põlvkonna mudeliga võrreldes sujuvam ja ümaram, samas kui vars tundub õhem. Varre kohal asuv külgnupp näib samuti olevat vähem väljendunud.

Teaservideo lõpetab pilguheit sobivale portselanivärvi Pixel Buds Prole ja veel ühele pildile Pixel 8 Prost. Kokkuvõttes näitab Google selgesõnaliselt, et sellel üritusel on kolm toodet, millest kaks on rangelt uued. Siiski on oodata ka kõrvaklappide jaoks olulist tarkvarauuendust.

