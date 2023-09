Google'i Pixel 8 Pro: lekkinud disain ja funktsioonid

Google Store on tahtmatult avalikustanud eelseisva Pixel 8 Pro nutitelefoni ja Pixel Watch 2 disaini ja funktsioonid. Enne 4. oktoobri turuletulekut postitatud reklaamleht andis ülevaate mõlema seadme kujundusest.

Promo lehelt on ilmne, et Pixel 8 Pro esiküljel pole kumeraid külgi. See disainivalik erineb populaarsest kõverate ekraanide trendist, mida on näha paljudes lipulaevades. Kumerate külgede puudumine võib anda seadmele traditsioonilisema ja tavapärasema välimuse.

Pixel 8 Pro esiküljel on näha kaks silmapaistvat ringikujulist funktsiooni. Need on LED-välklamp ja temperatuuriandur. Need täiendused viitavad sellele, et seade pakub täiustatud kaameravõimalusi ja võib-olla ka temperatuuri jälgimise funktsioone. Täiendavaid üksikasju kaamera spetsifikatsioonide ja temperatuurianduri eesmärgi kohta ei ole aga veel avalikustatud.

Pixel 8 Pro on tänu paljulubavatele spetsifikatsioonidele ja eelkäijaga võrreldes eeldatavatele täiustustele väga oodatud. Kuuldavasti on seadmel võimas protsessor, kõrge eraldusvõimega ekraan ja täiustatud kaamera seadistus.

Mis puudutab Pixel Watch 2, siis promo lehel palju teavet ei avaldatud. Siiski eeldatakse, et nutikell tuleb värskendatud disaini ja täiustatud funktsioonidega, et konkureerida teiste turul populaarsete nutikelladega.

Nende lekkinud detailide tõttu kasvab tehnikahuviliste seas põnevus Google'i Pixel 8 Pro ja Pixel Watch 2 vastu. 4. oktoobril toimuval ametlikul avamisel oodatakse pikisilmi, et anda nende väga oodatud seadmete kohta rohkem teavet.

Mõisted:

– LED-välklamp: LED-välklamp (valgusdiood) on nutitelefoni või kaamera välgufunktsioon, mis kiirgab valgust, et parandada vähese valgusega tingimustes tehtud fotode heledust ja selgust.

– Temperatuuriandur: temperatuuriandur on komponent, mis mõõdab ümbritsevat temperatuuri ja edastab temperatuuriga seotud andmeid seadmele, millesse see on manustatud.

– Reklaamileht: reklaamleht on veebileht, mis on loodud toote või teenuse reklaamimiseks või teabe edastamiseks.

Allikad:

– Google Store'i reklaamileht Pixel 8 ja Pixel Watch 2 jaoks.