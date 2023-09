Google avalikustab enne turuletulekut Pixel 8 seeria ja Pixel Watch 2

Google on kõiki üllatanud, avalikustades Pixel 8, Pixel 8 Pro ja Pixel Watch 2 oodatust kuu aega varem. Avaldatud on video, mis näitab mõlema telefoni 360-kraadist vaadet, ja need on ettetellimiseks saadaval kohe pärast Google'i loodud sündmust 4. oktoobril.

Kuigi seadmete füüsilise välimuse üle palju spekulatsioone ei tehtud, kinnitab video Pixel 8 Pro varem lekkinud portselanist versiooni, aga ka roosat varianti standardväljaande puhul. Video tõstab esile ka Pixel 8 ja Pixel 8 Pro suuruse erinevust ning kuulujutud viitavad sellele, et Pixel 8 ekraan on eelkäijaga võrreldes veidi väiksem.

Lisaks telefonidele kinnitab teine ​​video Pixel Watch 2 portselanist rihma, mis sobib Pixel 8 Proga. See seadmete tutvustamine võimaldab Google'il esitleda disaini ja funktsioone, ilma et neid ümbritseks palju salapära.

On ebaselge, miks Google otsustas telefonid varakult avalikustada, kuid see annab neile võimaluse tekitada põnevust ja ootusärevust eelseisva turuletoomise sündmuse suhtes. Nagu alati, võivad tarbijad oodata, et Pixeli seeria pakub erapooletut ja sõltumatut nõu selle kohta, mida osta.

